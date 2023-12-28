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Допомога армії та цивільним. «Метінвест» оприлюднив звіт

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
Допомога армії та цивільним. «Метінвест» оприлюднив звіт
За 9 місяців 2023 року «Метінвест» перерахував понад 11 млрд грн податків і зборів до бюджету
фото з відкритих джерел

ЗМІ: у межах «Сталевого Фронту» компанія стала найбільшим приватним донором армії

«Метінвест» Ахметова спрямував на допомогу армії та українцям 4,8 млрд грн 5 млрд грн для ЗСУ та українців – звіт Метінвесту Ахметова Металургійна група Метінвест відзвітувалася про соціальні і мілітарні зусилля. Зокрема про понад 2,5 млрд грн, спрямованих Силам оборони в межах мілітарної ініціативи Сталевий Фронт Ріната Ахметова. Звіт опублікований на сайті компанії. 

У межах «Сталевого Фронту» компанія стала найбільшим приватним донором армії за версією видання NV. З початку вторгнення компанія розпочала випуск сталевих виробів для фронту. Зокрема, налагодила технологію виробництва спецсталі для бронепластин – головних складників бронежилетів. Виготовлено чи закуплено 150 тисяч бронежилетів, 25 тисяч шоломів і касок.

Повідомляється, що бронею від «Метінвесту» також оснастили 200 фронтових автомобілів. А бійців на фронті захищають понад 330 спеціальних мобільних підземних укриттів-«криївок». Це власна розробка компанії, що може слугувати й польовим житлом. Крім того, «Метінвест» виготовив і передав ЗСУ понад 250 одиниць фальшивої артилерії – макетів гаубиць і радарних установок, і навіть декілька Himars. Вони бережуть справжню техніку й змушують ворога витрачати дорогі боєприпаси на знищення реалістичних цілей.

В компанії зазначають, що бронетехніку ЗСУ від російських дронів на фронті захищають вже 32 «ловця ланцетів» – інженерних виробів зі сталевого каркаса й закамуфльованої сітки-рабиці.

«Понад 1500 розвідувальних дронів, 2000 одиниць високоточної військової оптики, 450 систем резервного живлення, 875 одиниць комунікаційного обладнання, понад 520 автівок різного призначення та 1,2 млн літрів пального для їхнього заправлення, 10 високошвидкісних катерів, 100 швидких та еваків, 32,5 тис аптечок і турнікетів», – перераховують в компанії пряму допомогу війську.

В компанії назвали загальну суму допомоги гуманітарного напрямку проєкту «Рятуємо життя» в 430 млн грн. Загальна ж соціальна допомога склала понад 2,3 млрд грн. Не зважаючи на втрати підприємств в Маріуполі та Авдіївці, за 9 місяців 2023 року «Метінвест» перерахував понад 11 млрд грн податків і зборів до бюджету.

Теги: боєприпаси фронт розробка

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