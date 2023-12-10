Українські воїни прикрасили бліндаж гірляндами: неймовірні фото

Подружжя фотографів показало неймовірні фото з найгарячіших точок фронту

Фотографи Костянтин і Владислава Ліберови показали кадри, зроблені на фронті у період із листопада по грудень 2023 року. Знімки подружжя опублікувало в Instagram.

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Зокрема, на фото можна побачити обличчя наших захисників під Бахмутом, веселку над розбитою посадкою на Донеччині, маленьку дівчинку, яка відпочиває в коридорі після ночі найбільш потужної атаки дронів на Київ, покинуте поле соняшників під Авдіївкою та навіть прикрашений новорічними гірляндами бліндаж.

10 фото На весь екран

















Кадри, зроблені в Україні у період із листопада по грудень 2023 року фото: Костянтин і Влада Ліберови

Нагадаємо, триває 655-й день повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 60 бойових зіткнень.

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До слова, учора стало відомо, що дванадцятьох людей, які переховувалися в укритті Авдіївського коксохімічного заводу, вдалося евакуювати до більш безпечного регіону.

Як повідомлялося, в Авдіївці, попри запеклі бої, залишається понад 1200 цивільних. Логістика досі є найбільшою проблемою для міста.