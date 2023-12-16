Російські війська розпочинають нову операцію поблизу Бахмута – ISW

Українські війська продовжували контрнаступальні операції на заході Запорізькій області

Російські джерела все частіше характеризують локалізовану російську наступальну операцію навколо Бахмута як операцію з оточення Часового Яру. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Просування українських військ

Російські війська 15 грудня вели наступальні дії під Куп’янськом. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що підрозділи 25-ї окремої мотострілецької бригади РФ витіснили українські війська з позицій на північ від Синьківки та безуспішно наступали на схід від населеного пункту. Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Синьківки.

15 грудня російські війська продовжили наземні атаки на північний схід від Бахмута, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Російські блогери стверджували, що російські сили володіють ініціативою на північ від Соледара й витіснили українські сили з невизначених позицій поблизу Роздолівки.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Армія РФ продовжувала локалізовані наступальні операції поблизу Бахмута. Геолокаційні кадри показують, що російські війська нещодавно просунулися на північний захід від Кліщіївки.

Російські джерела все частіше характеризують локалізовану російську наступальну операцію навколо Бахмута як операцію з оточення Часового Яру. Російські блогери охарактеризували атаки РФ на захід від Бахмута в районі Богданівки та Хромового та на південь від Бахмута в районі Кліщіївки та Андріївки як організований наступ на Часів Яр. Російські блогери зазначали, що оточити Часів Яр буде складно через великі українські укріплення та розташування населеного пункту на тактичній висоті. ISW оцінює, що російські сили знаходяться щонайменше за дев'ять кілометрів від Часів Яр.

Російські війська продовжували наступальні дії під Авдіївкою. Геолокаційні кадри, опубліковані 15 грудня, показують, що російські війська просунулися поблизу Степового та Первомайського.

15 грудня Генштаб ЗСУ повідомив, що українські сили відбили щонайменше 45 атак російських військ на схід від Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, на південь від Сіверного, Первомайського та Невельського.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Російські блогери стверджували, що російські війська майже повністю захопили Мар’їнку, а українські сили контролюють менше двох відсотків населеного пункту. Відомий російський блогер стверджував, що російські війська намагаються створити умови для захоплення Побєди.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська 15 грудня безуспішно атакували в районі кордону Донецько-Запорізької області на північ від Приютного та поблизу Старомайрського.

Українські війська завдали удару по окупованому Маріуполю Донецької області. На опублікованих 14 і 15 грудня геолокаційних кадрах видно велику пожежу в двох місцях Маріуполя, включно з ТЦ «Порт-Сіті», де російські війська зберігали військову техніку, включно з елементами ППО.

Українські війська продовжували контрнаступальні операції на заході Запорізькій області. Російські джерела, включно з Міноборони Росії, стверджували, що українські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного та на захід від Вербового.

Генштаб ЗСУ повідомив, що російські війська безуспішно атакували на південь від Роботиного, на північний захід від Вербового та на захід від Новопокровки. Зазначається, що російські війська борються з нестачею транспорту на запорізькому напрямку та не мають ремонтних баз для техніки в тилових районах.

Українські сили утримували позиції на східному (лівому) березі Херсонської області 15 грудня після нещодавніх російських наземних дій у цьому районі.