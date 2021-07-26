Майже 200 країн ведуть переговори через кліматичну катастрофу

Документ буде дуже важливим на тлі масштабних лісових пожеж, засух, повеней

Документ буде дуже важливим на тлі масштабних лісових пожеж, засух, повеней

Доповідь допомагатиме урядам у світі при розробці політики щодо довкілля

Представники 195 країн-учасниць Міжурядової групи експертів зі зміни клімату розпочали перемовини щодо затвердження доповіді, яка має на меті запобігти кліматичній катастрофі у світі. Про це інформує France24.

Генсек Всесвітньої метеорологічної організації Петтері Таалас, звертаючись онлайн до 700 делегатів, заявив: «Доповідь, яку ви фіналізуєте, буде дуже важливою для всього світу».

На фоні стихійних лих у світі цього літа, серед яких масштабні пожежі, засухи, повені, такий документ буде дуже важливим.

За офіційними даними, доповідь буде опублікована вже 9 серпня, і вона допомагатиме урядам у світі при розробці політики щодо навколишнього середовища, викидів парникових газів, інфраструктури та державних послуг. Сам випуск доповіді було відкладено на декілька місяців через пандемію коронавірусу.

Робота над доповіддю розпочалася напередодні відкриття саміту Великої двадцятки з питань клімату у жовтні та Конференції ООН зі зміни клімату (COP26) у листопаді у Глазго.

А попередня доповідь IPCC була оприлюднена ще у 2014 році.

Додамо, що в Україні та світі через кліматичні зміни набувають обертів випадки стихійних метеорологічних явищ.

Нагадаємо, що провінцію на півночі центральної частини Китаю Ганьсу накрила піщана буря.

Раніше повідомлялося, що внаслідок повені у Китаї загинуло дванадцять людей і понад сто тисяч мешканців евакуювали з постраждалих районів. Великі території центральної китайської провінції Хенань опинилися під водою через найсильніший за останні тисячу років дощ.

А на чорноморському узбережжі Туреччини через сильні зливи не вщухає повінь.

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