14 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна братися за рукоділля

14 листопада, Міжнародний день логопеда та Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом. Віряни вшановують пам'ять святого апостола Пилипа.

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Міжнародний день логопеда

14 листопада кожного року світ відзначає Міжнародний день логопеда, який заснували у 2004 році.

Логопедія – це ціла наука, що вивчає механізми, причини, симптоми, структуру порушень мови та систему впливу щодо корекції мовленнєвої діяльності. Логопедія бере свій початок з 17 сторіччя, а з 19 сторіччя розпочалося активне вивчення цієї наукової галузі.

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Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом

14 листопада кожного року відзначається Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом, який повинен нагадувати людству, що захворюваність цукровим діабетом на планеті зростає. Також, в цей день потрібно розповідати про наслідки хвороби, про можливості профілактики та лікування. Головна місія дня – інформування суспільства. Тож, що таке цукровий діабет? Хвороба належить до групи ендокринних захворювань, які пов’язані з порушенням засвоєння глюкози, хвороба розвивається через абсолютну чи відносну недостатність гормону інсуліну, в наслідок чого з’являється гіперглікемія (збільшення глюкози в крові).

День боротьби з діабетом охоплює 160 країн світу, кожного року оголошується певна тема (наприклад, перша тема 1991 року – «Проблема діабету виходить в світ», а темою 2020 року – «Медсестра та діабет»). З 2007 року Всесвітній день боротьби з діабетом відзначається під заступництвом Організації Об’єднаних Націй.

Яке сьогодні релігійне свято

14 листопада в церковному календарі – день пам’яті святого апостола Пилипа. Він був наймолодшим учнем Ісуса Христа, займався вивченням Святого Письма та проповідуванням Євангелія у Фригії та Скифії. Святого апостола люди шанували ще за життя, адже він творив справжні дива. Зокрема, воскресив із мертвих немовля. До християнства Пилип приєднався після того, як побачив воскресіння Христа. Він пішов в народ, розповідав про Ісуса, зцілював хворих. Якось він вилікував від укусу отруйної змії дружину антипата. Та розповіла все своєму чоловікові, який злякався, що віра розповсюдиться всім містом. Тому наказав спалити помешкання, де жив тоді Пилип. Помер апостол у страшних муках.

Що не можна робити в цей день

Не варто йти до лісу, особливо на самоті.

Не дозволено братися за рукоділля.

Заборонено починати і продовжувати ремонтні роботи.

Народні прикмети і традиції

Почути як каркає ворона – до швидкої відлиги;

На Пилипа пішов дощ – можете сподіватися, що наступного року добре вродить пшениця;

Вранці на деревах іній – наступного року буде багатий урожай вівса.

Пам’ятні події 14 листопада

1918 рік – на першому засіданні Національних зборів Томаш Масарик стає президентом Чехословацької республіки;

1918 рік – з ініціативи провідних українських вчених декретом гетьмана Павла Скоропадського засновують Українську Академію наук та визначений її офіційний статус;

1920 рік – уряд УНР змушений залишити Україну та переїхати до Польської республіки;

1925 рік – у Чехословацькій республіці створюють Леґію українських націоналістів;

1939 рік – Верховна Рада УРСР затверджує Закон про так зване «возз'єднання» (анексію) Західної України з УРСР;

1944 рік – у Києві відкривається Державний музей українського мистецтва;

1963 рік – потужний підводний вулканічний вибух утворив острів Суртсей, 33 км на південь від узбережжя Ісландії;

1999 рік – на посаду Президента України вдруге обирають Леоніда Даниловича Кучму, що обіймав цей пост від 19.07.1994 до 23.01.2005;

2005 рік – корпорація Boeing оголошує про старт виробництва літака Boeing 747-8.

Іменини

День ангела сьогодні святкують Олексій, Пилип, Аристарх, Михайло, Микола, Григорій, Сергій, Порифій, Олександр, Гаврило, Констянтин, Василь, Дмитро, Георгій, Віктор, Федір, Петро, Ганна.