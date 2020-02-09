Рабинович поставив Верховну Раду на паузу і поїхав в Москву у мавзолей (відео)

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Вадим Рабинович на Червоній площі у Москві Фото Facebook Рабиновича

Переконався, що ворожнечу роздмухують штучно. Будемо все робити, що б повернувся мир і здоровий глузд – Рабинович

Народний депутат України, співголова політичної партії «Опозиційна платформа – За життя» Вадим Рабинович відмітився на Червоній площі у Москві.

Про це він відзвітував на сторінці у Facebook.

«Люди дуже доброзичливі. Коли дізнаються, що з України – ще більше. Ще раз переконався, що ворожнечу роздмухують штучно. Будемо все робити, що б повернувся мир і здоровий глузд», – написав народний депутат.