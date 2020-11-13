«Дозволено майже все». У Черкасах не впроваджуватимуть карантин вихідного дня

У Черкасах у суботу та неділю буде дозволена робота барів, ресторанів, кафе, торговельно-розважальних центрів

Міська влада Черкас відмовилася вводити карантин вихідного дня у місті. Як повідомляє прес-служба міськради, таке рішення було ухвалене у п'ятницю, 13 листопада.

Міський голова Черкас Анатолій Бондаренко не бачить потреби вводити такий карантин. Також директор департаменту охорони здоров’я та медичних послуг ЧМР Всеволод Кульчиковський вважає такий карантин неефективним. На засіданні були присутні підприємці, які просили не впроваджувати в місті карантин вихідного дня.

Відповідно до ухвалених рішень, у Черкасах у суботу та неділю дозволяється робота барів, ресторанів, кафе, торговельно-розважальних центрів, розважальних закладів (окрім нічних клубів), підприємств торгівлі та побутового обслуговування населення, закладів культури і проведення культурних масових заходів, спортзалів, фітнес-центрів, басейнів. Дозволяється також працювати ринкам.

Усі ці суб’єкти господарювання мають забезпечити дотримання усіх санітарних та протиепідемічних заходів, спрямованих на запобігання поширенню COVID-19.

11 листопада в Україні через стрімке зростання захворюваності скасували адаптивний карантин, відтепер вся країна «помаранчева».

Також в Україні з 14 листопада вводять «карантин вихідного дня», обмеження діятимуть на вихідних до кінця листопада. Запровадження карантину вихідного дня викликало обурення та протести підприємців, окремі компанії вже анонсували масові звільнення.

Карантин вихідного дня запроваджують вже з цих вихідних — з 00:00 суботи, 14 листопада, до 00:00 понеділка, 16 листопада. Такий карантин діятиме в Україні щонайменше три вихідних поспіль.

Забороняється працювати:

кафе, ресторанам, барам — вони можуть працювати на винос;

торговим розважальним центрам;

закладам культури;

спортзалам, фітнес-центрам.

Дозволяється робота: