Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії
фото: місцеві пабліки

Атака на «Вешкайму» спричинила серйозні пошкодження в енергосистемі Середнього Поволжя

У ніч із 17 на 18 жовтня Ульяновська область Росії зазнала атаки безпілотників, які вразили територію високовольтної підстанції 500 кВ «Вешкайма». Унаслідок атаки на підстанції спалахнула пожежа, а також було пошкоджено кілька ліній електропередач, що призвело до знеструмлення низки населених пунктів у регіоні. Про це повідомляють місцеві пабліки, пише «Главком».

За інформацією місцевих ЗМІ, щонайменше чотири дрони вразили об'єкт. Підстанція «Вешкайма» належить ПАТ «Россети» і є одним із важливих енергетичних вузлів у структурі магістральної електричної мережі Поволжя. Через неї проходять транзитні потоки електроенергії, зокрема від Сизранської та Жигулівської ГЕС, що живлять центральні регіони Росії.

Атака на «Вешкайму» спричинила серйозні пошкодження в енергосистемі Середнього Поволжя, вивівши з ладу важливий об'єкт енергомережі, що належить філії ПАТ «Росмережі ФСК ЄЕС». Підстанція виконує роль основного з'єднувального вузла енергокільця Поволжя, яке забезпечує обмін електроенергією між Ульяновською, Мордовською, Чуваською та Самарською енергосистемами.

Окрім цього, атака на підстанцію також вплинула на авіасполучення в Росії. У зв'язку з загрозою від дронів, у семи аеропортах було призупинено вильоти та прильоти, а в Сочі затримано 27 рейсів. Два літаки змушені були перебувати в повітрі, не маючи можливості здійснити посадку.

До слова, система ППО нібито відбила масовану БпЛА-атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури Волгоградської області РФ. 

Зазначається, що падіння уламків дронів спричинило пожежу на території підстанції ЛЕП «Балашовська».

