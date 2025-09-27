Лавров виступив перед порожньою залою в ООН

Глава МЗС РФ поділився зі світом лицемірними заявами

Глава Міністерства закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія пов'язує надії на закінчення війни в Україні з подальшими переговорами зі США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські медіа.

Як видно на відео, виступ Лаврова в ООН більшість країн-членів проігнорували.

«Певні надії пов'язуємо з продовженням російсько-американського діалогу, особливо після саміту на Алясці», – сказав Лавров у порожній залі ООН.

За його словами, РФ вбачає в підходах нинішньої адміністрації США прагнення не тільки сприяти «пошуку реалістичних шляхів врегулювання української кризи», а й бажання «розвивати прагматичну взаємодію, не встаючи в ідеологічну позу».

🤡Лавров: «Росію звинувачують у тому, що вона нібито планує напасти на країни НАТО і ЄС. Президент Путін неодноразово спростовував ці провокації»



Виступаючи на Генасамблеї ООН, глава МЗС окупантів заявив, що Росія ніколи не мала і не має таких намірів. pic.twitter.com/WM4oNPLahr — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 27, 2025

Також Лавров стверджує, що російський диктатор Володимир Путін нібито від самого початку відкритий до переговорів.

«Росія, як неодноразово наголошував президент Володимир Путін, із самого початку була і залишається відкритою до переговорів щодо усунення першопричин конфлікту», – додав Лавров, виступаючи на Генасамблеї ООН.

Нагадаємо, державний секретар США Марко Рубіо під час зустрічі з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим закликав росіян припинити вбивства.

Як повідомлялося, президент США Дональд Трамп переконаний, що Україна здатна відновити свою повну територіальну цілісність за підтримки Європейського Союзу, а потім, можливо, «піти ще далі». Своїми думками він поділився в соціальній мережі Truth Social.

Опісля речник Кремля Дмитро Пєсков назвав «помилковим» твердження Дональда Трампа про те, що Україна здатна повернути всі свої території. Він заявив, що нібито «ситуація навколо України зараз відрізняється від весни 2022 року, позиції у Києва стали набагато гіршими». За його словами, Лавров має зустрітися з Марко Рубіо для того, аби довести до американської сторони позицію Росії щодо ситуації в Україні.