На Уралі спалахнув завод «Авангард», що випускає вибухівку: є загиблі та поранені

За попередньою інформацією, вибухи спричинила аварія на нітровузлі

На хімічному заводі «Авангард» у Стерлітамаку, Башкирії, пролунали потужні вибухи. Унаслідок інциденту відомо про загиблих та поранених. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на російські ЗМІ.

«Наразі на місці працюють усі служби та відомства. Дані про загиблих і постраждалих уточнюються. Ситуація перебуває під контролем. Не піддавайтеся паніці і довіряйте тільки офіційним джерелам інформації», – повідомила адміністрація Стерлітамака.

💥На заводі «Авангард», що займається виробництвом ракетних систем для російської армії, стався потужний вибух, спричинивши масштабну пожежу. В одній із будівель цеху зафіксовано обвал, ймовірно, є багато постраждалих. pic.twitter.com/UJFliVt3hw — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 17, 2025

Генеральний директор підприємства Дмитро Логінов підтвердив пожежу. Логінов повідомив, що аварія сталася на нітровузлі.

Завод «Авангард» – це виробник зброї та боєприпасів за держоборонзамовленням. Крім того, на «Авангарді» випускають хімічну продукцію, промислові вибухові речовини, промислову тару і вироби з деревини, утилізують озброєння і військову техніку, проводять науково-дослідні та проектно-конструкторські роботи.

Завод входить до складу російської державної корпорації «Ростех». У лютому 2024 року підприємство було включено до санкційних списків Євросоюзу.

До слова, Сили оборони України завдали нових точних ударів по військових цілях та об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури Російської Федерації на території тимчасово окупованого Криму. У ніч на 17 жовтня підрозділи Сил оборони атакували нафтобазу в селищі Гвардійське. На підприємстві спалахнула пожежа.

Крім того, було завдано успішного удару по Федеральній державній казенній установі «Комбінат «Гвардійський» Росрезерву, що в селі Кар’єрне Сакського району. Серед іншого, уражено склад пально-мастильних матеріалів російських військ у Джанкої, а також радіолокаційну станцію «Небо-У» в Євпаторії.