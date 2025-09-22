У Росії затримали ексдепутата Держдуми від Криму Руслана Бальбека

Раніше щодо нього було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту у справі про наклеп

Затримання Руслана Бальбека підтвердили в МВС

В окупованому Криму російська поліція затримала колишнього депутата Державної думи та ексзаступника голови Ради міністрів Криму Руслана Бальбека. Раніше він був оголошений у федеральний розшук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

У російському МВС по Республіці Крим підтвердили факт затримання. За словами адвоката Бальбека Олексія Анохіна, він «переконаний, що це так», хоча раніше офіційного підтвердження не було. У серпні російське МВС оголосило Бальбека в розшук, не уточнюючи статтю. Раніше щодо нього було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту у справі про наклеп.

Як відомо, у 2014–2016 роках Руслан Бальбек обіймав посаду «віцепрем'єра уряду Криму», а потім став депутатом Держдуми РФ, де працював заступником голови комітету у справах національностей до жовтня 2021 року.

