У Росії затримали ексдепутата Держдуми від Криму Руслана Бальбека

Максим Бурич
Максим Бурич
Раніше щодо нього було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту у справі про наклеп
фото з відкритих джерел

Затримання Руслана Бальбека підтвердили в МВС

В окупованому Криму російська поліція затримала колишнього депутата Державної думи та ексзаступника голови Ради міністрів Криму Руслана Бальбека. Раніше він був оголошений у федеральний розшук. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на росЗМІ.

У російському МВС по Республіці Крим підтвердили факт затримання. За словами адвоката Бальбека Олексія Анохіна, він «переконаний, що це так», хоча раніше офіційного підтвердження не було. У серпні російське МВС оголосило Бальбека в розшук, не уточнюючи статтю. Раніше щодо нього було обрано запобіжний захід у вигляді взяття під варту у справі про наклеп.

Як відомо, у 2014–2016 роках Руслан Бальбек обіймав посаду «віцепрем'єра уряду Криму», а потім став депутатом Держдуми РФ, де працював заступником голови комітету у справах національностей до жовтня 2021 року.

Нагадаємо, так званий голова Ради міністрів Республіки Крим Юрій Гоцанюк заявив, що уже в найближчі дні на півострові відновлять регулярне постачання бензину, дизпалива та газу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські медіа.

Чиновник-колаборант також оригінально пояснив, чому у Криму зник бензин. За версією Гоцанюка, перебої із постачанням палива виникли через негоду. Саме вона заважала роботі Керчинської переправи, що, відповідно, завадило доправляти нафтопродукти.

До слова, двох суддів з Криму, які перейшли на роботу до окупантів в Україні заочно засудили за державну зраду. Їм призначено 11 та 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прокуратуру Криму.

Як зазначається, двох колишніх суддів Апеляційного суду та Красногвардійського районного суду Криму визнано винними у державній зраді. Прокурори довели, що після окупації Криму засуджені зрадили присязі на вірність українському народові та перейшли на службу до ворога.

