Трамп підтримав ідею Путіна про контроль над ядерною зброєю

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
фото: Білий дім

СНО-3 було продовжено у 2021 році ще на п’ять років – до лютого 2026 року

Президент США Дональд Трамп позитивно відреагував на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо добровільного обмеження стратегічних ядерних озброєнь, назвавши її «гарною ідеєю». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Ідеться про ініціативу Путіна продовжити обмеження, передбачені договором СНО-3, термін дії якого завершується в лютому наступного року. За словами російського диктатора, Москва готова зберегти чинні ліміти, якщо США зроблять те саме.

«Мені здається, це гарна ідея», – сказав Трамп журналістам.

Договір СНО-3 – це угода між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки, підписана у 2010 році в Празі. Її мета – подальше скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, тобто міжконтинентальних ракет, підводних човнів і важких бомбардувальників, здатних нести ядерну зброю. Договір встановлює граничну кількість ядерних боєзарядів – не більше 1550 одиниць для кожної сторони, а також обмежує кількість розгорнутих носіїв ядерної зброї до 700. Документ передбачає регулярні інспекції, обмін даними та повідомлення про пересування озброєнь, що забезпечує прозорість і взаємний контроль. СНО-3 було продовжено у 2021 році ще на п’ять років – до лютого 2026 року. Це нині єдиний чинний договір між США та Росією у сфері контролю над ядерними озброєннями, спрямований на зменшення ризику ядерної війни та підтримання стратегічної стабільності у світі. Після завершення його дії існує ризик, що між двома найбільшими ядерними державами світу більше не залишиться жодних механізмів контролю над стратегічними арсеналами.

До слова, підходи Росії до укладення нової угоди, яка може прийти на зміну Договору про скорочення стратегічних наступальних ядерних озброєнь (ДСНВ), можуть бути скориговані.

Раніше Трамп казав, що США ведуть переговори з Росією щодо скорочення ядерної зброї.

Теги: Дональд Трамп путін росія США ядерна зброя

