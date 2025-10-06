Трамп підтримав ідею Путіна про контроль над ядерною зброєю
СНО-3 було продовжено у 2021 році ще на п’ять років – до лютого 2026 року
Президент США Дональд Трамп позитивно відреагував на пропозицію російського диктатора Володимира Путіна щодо добровільного обмеження стратегічних ядерних озброєнь, назвавши її «гарною ідеєю». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.
Ідеться про ініціативу Путіна продовжити обмеження, передбачені договором СНО-3, термін дії якого завершується в лютому наступного року. За словами російського диктатора, Москва готова зберегти чинні ліміти, якщо США зроблять те саме.
«Мені здається, це гарна ідея», – сказав Трамп журналістам.
До слова, підходи Росії до укладення нової угоди, яка може прийти на зміну Договору про скорочення стратегічних наступальних ядерних озброєнь (ДСНВ), можуть бути скориговані.
Раніше Трамп казав, що США ведуть переговори з Росією щодо скорочення ядерної зброї.
