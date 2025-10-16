Головна Світ Соціум
Частина Волгоградської області РФ залишилася без світла через атаку дронів

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Частина Волгоградської області РФ залишилася без світла через атаку дронів
фото: «Сахаліненерго» (ілюстративне)

Загорілася ЛЕП «Балашовська»

Система ППО нібито відбила масовану БпЛА-атаку на об'єкти енергетичної інфраструктури Волгоградської області РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на губернатора російського регіону Андрія Бочарова.

Зазначається, що падіння уламків дронів спричинило пожежу на території підстанції ЛЕП «Балашовська».

«У результаті падіння уламків БпЛА в Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП «Балашовська» зафіксовано загоряння, яке оперативно ліквідується протипожежними силами», – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у російському Саратові пролунали вибухи. Від атаки безпілотників, ймовірно, постраждав нафтопереробний завод. Місцевий аеропорт через атаку БпЛА призупинив роботу.

Зокрема, у російському селищі Матвєєв Курган Ростовської області БпЛА атакували, імовірно, нафтобазу. Нафтобаза «Матвєєв-Курган» постачає пальне організаціям різних сфер діяльності, а також веде роздрібну торгівлю ПММ через власні АЗС.

