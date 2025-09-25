Головна Спорт Новини
Володар «Золотого м'яча» став амбасадором російського букмекера

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
У 2006 році Роналдінью став переможцем Ліги чемпіонів

Роналдінью разом з букмекером з країни-агресора хоче повернути магію футболу 2000-х років

Легендарний бразильський футболіст та володар «Золотого м'яча» Роналдінью став амбасадором однієї з російських букмекерських компаній, інформує «Главком».

Про початок співпраці букмекер та футболіст повідомили спільним дописом в Instagram.

«Привіт всім моїм шанувальникам! Приготуйтеся відчути ностальгію разом зі мною!», – написав Роналдінью.

Вже сьогодні, 25 вересня, у мережі з'явилося спільне відео футболіста та росіян.

«Представляємо нашого нового посла – чарівника, який перетворив улюблену гру на шоу. Разом ми робимо різницю та повертаємо магію футболу 2000-х», – йдеться у дописі букмекерів з країни-агресора.

Роналдінью зіграв 97 ігор за збірну Бразилії, в яких забив 33 м'ячі. Чемпіон світу 2002 року. Володар «Золотого м'яча» та найкращий гравець світу за версією ФІФА 2005 року.

У 2006 році Роналдінью став переможцем Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, російська фристайліска Анастасія Таталіна звернулася до Міжнародної федерації лижного спорту та сноуборду (FIS) із проханням допустити її до Олімпійських ігор 2026 року.

Таталіна є членкинею російського військового клубу ЦСКА, організації, безпосередньо пов'язаної з військовою участю Росії в жорстокій агресії проти України.

«Я представляю Росію, і я пишалася, коли президент Росії Володимир Володимирович (Путін) надіслав мені телеграму після перемоги на чемпіонаті світу», – сказала вона у квітні 2022 року.

Таталіна лайкала допис з російським військовим гаслом «своих не бросаем».

Теги: росія НОВИНИ ФУТБОЛУ букмекери Золотий м'яч

