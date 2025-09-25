У 2006 році Роналдінью став переможцем Ліги чемпіонів

Роналдінью разом з букмекером з країни-агресора хоче повернути магію футболу 2000-х років

Легендарний бразильський футболіст та володар «Золотого м'яча» Роналдінью став амбасадором однієї з російських букмекерських компаній, інформує «Главком».

Про початок співпраці букмекер та футболіст повідомили спільним дописом в Instagram.

«Привіт всім моїм шанувальникам! Приготуйтеся відчути ностальгію разом зі мною!», – написав Роналдінью.

Вже сьогодні, 25 вересня, у мережі з'явилося спільне відео футболіста та росіян.

«Представляємо нашого нового посла – чарівника, який перетворив улюблену гру на шоу. Разом ми робимо різницю та повертаємо магію футболу 2000-х», – йдеться у дописі букмекерів з країни-агресора.

Роналдінью зіграв 97 ігор за збірну Бразилії, в яких забив 33 м'ячі. Чемпіон світу 2002 року. Володар «Золотого м'яча» та найкращий гравець світу за версією ФІФА 2005 року.

У 2006 році Роналдінью став переможцем Ліги чемпіонів.

