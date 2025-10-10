Головна Країна Події в Україні
Росія масовано атакує Дніпро безпілотниками

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Росія масовано атакує Дніпро безпілотниками
У Дніпрі гучно
У Дніпро пролунала серія вибухів, атака продовжується

У ніч на 10 жовтня російські терористи масовано атакують Дніпро безпілотниками. Відомо, що наразі на місто летить табун «шахедів», передає «Главком».

У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів, працювала ППО по БпЛА ворога. Як пишуть місцеві телеграм-канали, внаслідок падіння збитого дрона виникла пожежа

Крім того, повідомляють, що у Дніпрі є приліт, але ця інформація потребує уточнення. Близько десяти дронів зараз летить на місто.

Повідомлялося, що у ніч на 7 жовтня російська окупаційна армія атакувала Харків безпілотниками. Мер міста Ігор Терехов написав, що під ударом знаходився Індустріальний район Харкова. На місці влучання пожежа. Даних про постраждалих наразі не надходило.

 «За двадцять хвилин дронової атаки на Харків пролунали біля двох десятків вибухів. У місті спалахнули кілька пожеж. Інформація про постраждалих наразі не надходила. На місто ще суне група ворожих бойових дронів - будьте обережні!», – повідомив Терехов.

Нагадаємо, пізно ввечері 5 жовтня окупанти масовано атакували Харків дронами. За попередніми даними, росіяни завдали 15 ударів БпЛА по місту. Основна атака припала на Новобаварський район. Повідомлялося, що внаслідок удару в місті були перебої з електропостачанням, а на кількох локаціях виникли пожежі після влучань.

Крім того, російська терористична армія знову вдарила по енергетичній інфраструктурі Донеччини. Частина населених пунктів знеструмлені. 

«Фахівці працюють над відновленням електропостачання з урахуванням безпекової складової. Ворог прагне зробити життя на Донеччині якомога складнішим – і буде продовжувати це робити, особливо у зимовий період. Закликаю всіх цивільних: будьте відповідальними! Евакуюйтесь своєчасно!», – наголосив очільник ОВА.

Варто написати, що увечері 4 жовтня російські окупанти атакували Донецьку область. Під прицілом опинилась критична інфраструктура регіону. За повідомленням ОВА, росіяни цілеспрямовано скерували удари по критичній інфраструктурі. Ворог бив по енергетиці Донеччини.

