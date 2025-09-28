Ворожа атака на Київщину: є постраждалі та пожежі

У Фастівському районі постраждали працівники одного з підприємств хлібозаводу

Унаслідок нічної атаки на Київську область зафіксовано масштабні пошкодження, є постраждалі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на голову Київської ОВА Миколу Калашника.

У Фастівському районі поранення отримали п’ятеро працівників одного з підприємств хлібозаводу. Усім надано необхідну медичну допомогу. На території заводу спалахнула пожежа, яку вже ліквідовано.

У Білій Церкві зайнялася покрівля дев’ятиповерхового житлового будинку. Вогонь пошкодив шість автомобілів. Також дві жінки віком 56 та 47 років зазнали гострої реакції на стрес, медики надали їм допомогу на місці.

фото: Микола Калашник/Telegram

Екстрені служби продовжують працювати. Ворожа атака на область триває.

Як відомо, Росія вдруге у ніч проти 28 вересня атакує Запоріжжя. Начальник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомляє, що окупанти намагаються атакувати критичну інфраструктуру міста.

За інформацією Федорова, вибуховою хвилею пошкоджено один із закладів освіти.

Відомо, що внаслідок атаки пошкоджені виробничі приміщення підприємства та багатоповерховий будинок. У будинку горять квартири. Попередньо, дістали поранень двоє людей.

Раніше російська терористична армія вдарила по Запоріжжю швидкісними ракетами.

За інформацією Федорова, росіяни завдали по Запоріжжю щонайменше чотири удари. Внаслідок ворожої атаки в одному із районів міста сталося займання. Як відомо, пошкоджено автозаправку та її обладнання.

Також один з ворожих ударів нанесено про приватному будинку. Крім того, двоє чоловіків звернулись за допомогою лікарів – 21-го та 32-х років. Відомо, що пізніше до лікарів звернулася ще одна жінка. Загалом четверо людей постраждали внаслідок нічної атаки.

Нагадаємо, у ніч на 27 вересня російська терористична армія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Федоров повідомив, що окупанти завдали по Запоріжжю щонайменше два удари. Зруйновано будівлю магазину, сталася пожежа. У мережі пишуть, що мова йде про супермаркет АТБ.

Як відомо, через атаку у Запоріжжі без світла залишилось майже 9 тис. абонентів.