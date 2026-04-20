Результати виборів у Болгарії, удари по Україні. Головне за 20 квітня 2026 року

Наталія Порощук
Дайджест новин 20 квітня 2026 року

Сьогодні, 20 квітня, на виборах у Болгарії закінчили рахувати голоси. Стався великий збій ChatGPT. Зокрема, російська терористична армія атакувала Україну.

«Главком» склав добірку головних подій 20 квітня.

Удари по Україні

Наслідки ворожих прильотів по Дніпропетровщині
фото: Нацполіція України

Російська Федерація вдень 20 квітня безпілотниками атакувала Прилуки на Чернігівщині. Окупанти влучили у районний відділ поліції. Частина будівлі зруйнована.

Також російська армія завдала серії ударів по Нікопольському, Синельниківському районах та місту Кривий Ріг. Внаслідок ворожих атак поранення різного ступеня тяжкості отримали вісім мирних мешканців.

ЗСУ відреагували на паніку в медіапросторі щодо міста Сум

У медіа з'явилися заяви про «загрозу напівоточення Сум з півночі та сході». Угруповання об'єднаних сил, яке відповідає за оборону південної частини Сумщини, прокоментувало відповідну інформацію.

Стався вибух поблизу Рівного

Внаслідок вибуху постраждало дев'ять людей
фото: Національна поліція

Сьогодні, 20 квітня, на території підприємства поблизу Рівного вибухнув газовий балон. Такий попередній висновок фахівців.

Флеш розповів про пережиту атаку РФ

Росія намагалася вбити радника міністра оборони
фото: скриншот з відео

Радник міністра оборони Сергій Бескрестнов на псевдо Флеш заявив, що російські війська в ніч проти 20 квітня використовували керовані реактивні «шахеди», аби вбити його.

Як зазначив Бескрестнов, безпілотник був керованим, росіяни свідомо намагалися його вбити. «У нас є підтвердження, що дійсно цей безпілотник керувався з території Росії».

Остаточні результати парламентських виборів у Болгарії

Центральна виборча комісія Болгарії завершила підрахунок 100% протоколів дострокових парламентських виборів, що відбулися 19 квітня 2026 року. Коаліція «Прогресивна Болгарія» на чолі з колишнім президентом Руменом Радевим впевнено перемогла, отримавши абсолютну більшість мандатів. 

Інші важливі новини

  • Біля узбережжя Японії стався потужний землетрус.
  • Міноборони вирішило ключову проблему фронту з дронами.
  • Стався великий збій ChatGPT.
  • Опубліковані записи бодікамер поліцейських на місці теракту в Києві.

