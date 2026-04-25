Путін готовий до миру? Рада нацбезпеки розкрила гру російського диктатора

glavcom.ua
Поки офіційні особи РФ говорять про переговори, окупаційна армія готується до ескалації
фото з відкритих джерел

Путін свідомо продовжує бойові дії, хоча міг би зупинити їх одним рішенням

Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив про нібито готовність російського диктатора Володимира Путіна до переговорів із Володимиром Зеленським. Проте, за словами Москви, така зустріч можлива лише на етапі завершального оформлення домовленостей. В Україні ці заяви назвали спланованою дезінформаційною кампанією. Як інформує «Главком», про це глава Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони Андрій Коваленко розповів у коментарі «24 каналу».

На думку Коваленка, Росія намагається штучно сформувати у Дональда Трампа враження, що Москва прагне миру, тоді як Київ нібито займає деструктивну позицію. Окремим адресатом цих меседжів є Китай. Пекін залишається ключовим союзником РФ, проте існує ризик, що він може почати вимагати від Москви реального припинення бойових дій.

«Тому вони знову ведуть свою гру: Путін готовий зустрітись, але Україна не хоче миру. Це брехня. Путін не готовий зустрічатися», – наголосив очільник ЦПД.

Він додав, що ключовою умовою росіян залишається контроль над Донбасом, що є неприйнятним для України. І президент, і голова Офісу Президента чітко артикулювали: жодного міліметра української землі ворогу не віддадуть.

Коваленко підкреслив, що Путін свідомо продовжує бойові дії, хоча міг би зупинити їх одним рішенням. Замість цього Кремль використовує Пєскова для формування пропагандистських заяв, зручних для західної аудиторії.

«Путіну залишається лише намагатися перекладати відповідальність на Україну, хоча міжнародна спільнота розуміє справжнє джерело війни», – зазначив Коваленко

Поки офіційні особи РФ говорять про переговори, окупаційна армія готується до ескалації. За оцінкою РНБО, Росія планує продовжувати активні штурмові дії протягом весни та літа.

Попри значні втрати, ворог продовжує накопичувати ресурси для тиску на українську оборону. Проте у Раді нацбезпеки впевнені: ці плани окупантів не принесуть результату і завершаться черговим провалом.

Раніше керівник Офісу президента України, генерал-лейтенант Кирило Буданов заявив, що прагнення до миру – це здоровий глузд, а не прояв слабкості, та ніхто в Україні не піде на те, щоб визнати втрату української території.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що розраховує на відновлення переговорів у тристоронньому форматі, наголосивши на готовності України до зустрічей у будь-який момент і на будь-якому майданчику, за винятком РФ та Білорусі.

