Реформа старшої школи: нардепка відповіла, чи будуть масово звільняти вчителів

Лариса Голуб
Лариса Голуб
У Раді пояснили, як реформа профільної школи змінить долю вчителів та учнів
Піпа: «На меншу кількість учнів ми маємо ту саму кількість вчителів»

Запровадження профільної освіти в Україні не призведе до автоматичного звільнення вчителів у кожному закладі. У цьому в коментарі «Главкому» запевнила народна депутатка, представниця Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Наталія Піпа.

За словами парламентарки, ситуація з педагогічними кадрами в Україні неоднорідна: у той час, як великі міста відчувають дефіцит фахівців, у сільській місцевості спостерігається фактично надлишок вчителів на тлі зменшення кількості учнів.

«Відповідно, там (у селах) вчителів аж забагато, бо один вчитель намагається втримати ставку. Ключовим моментом є кількість дітей у кожній конкретній школі, адже держава не може утримувати школу, в якій навчаються від п’яти до сорока дітей», – зазначила Піпа.

Нардепка також нагадала, що з 1991 року населення України скоротилося з 52 млн до приблизно 32–35 млн осіб. Це безпосередньо впливає на наповнюваність шкіл. «На меншу кількість учнів ми маємо ту саму кількість вчителів. Водночас важливо, що класи стали менші: у початковій школі в нас класи по 24 учні – раніше було 30», – зазначає Піпа.

«Це не означає, що в кожній школі будуть звільнені вчителі. Розумієте, треба вчитися не просто в найближчій школі до будинку, а в школі, де дають добрі знання. Профільна школа створюється саме для цього, щоб дати дитині заглиблюватись в те, що вона хоче», – резюмувала Піпа.

«Главком» писав, що міністр освіти і науки Оксен Лісовий під час виступу у Верховній Раді 8 квітня підтвердив курс уряду на продовження освітньої реформи. Зокрема, йдеться про реорганізацію у старшу профільну школу. 

Нагадаємо, ректор Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимир Бугров вважає професію хіміка дуже перспективною та високооплачуваною, утім серед абітурієнтів відповідна спеціальність не користується великим попитом. Крім того, ректор бачить потенціал у таких спеціальностях, як психологія і соціологія.

Читайте також

У періоди дефіциту газ на ринку дорожчає дуже швидко
Війна в Ірані може зробити наступну зиму в Україні ще складнішою
17 березня, 17:57
Представники Угорщини чи Словаччини не входять до групи експертів
Європа терміново відправила спецкомісію на «Дружбу»
17 березня, 21:27
У ЗСУ оцінили тактику США проти «шахедів»
ЗСУ здивувала тактика США проти іранських «шахедів»: аналіз The Times
20 березня, 11:35
Знищення живої сили противника залишається важливою складовою війни на виснаження, однак не є єдиним фактором перемоги
Чи можуть у Росії закінчитися солдати? Експерти проаналізували втрати окупантів
22 березня, 17:59
Катаріна Матернова відреагувала на черговий терор Росії
«Ще одна ніч болю для України». Посол Євросоюзу засудила нічну атаку окупантів
24 березня, 12:48
Україна та США уклали домовленості про розвиток газового сектору
Україна та США уклали низку угод в енергетиці: що відомо
25 березня, 16:43
Україна денонсувала 116 міждержавних актів
Сибіга заявив про розірвання понад сотні договорів із агресором та союзниками
26 березня, 09:29
Террі звернув увагу на акценти Буданова щодо взаємопов'язаності подій у світі
Третя світова вже йде? Американський пастор закликав дослухатися до Буданова
28 березня, 15:40
Колишній посол України у Сполучених Штатах Америки Юрій Щербак
Експосол в США закликав владу ухвалити закон про захист України від Росії
1 квiтня, 13:49

Реформа старшої школи: нардепка відповіла, чи будуть масово звільняти вчителів
Реформа старшої школи: нардепка відповіла, чи будуть масово звільняти вчителів
Реформа старшої школи: стало відомо, коли повноцінно запрацюють ліцеї та гімназії
Реформа старшої школи: стало відомо, коли повноцінно запрацюють ліцеї та гімназії
Реформа старшої школи: чи потрібно буде дев’ятикласникам складати НМТ
Реформа старшої школи: чи потрібно буде дев’ятикласникам складати НМТ
Українці можуть безоплатно отримати технічну освіту: «Метінвест Політехніка» відкрила набір за ваучерами
Українці можуть безоплатно отримати технічну освіту: «Метінвест Політехніка» відкрила набір за ваучерами
Підготовка українців до нацспротиву: Зеленський підписав закон
Підготовка українців до нацспротиву: Зеленський підписав закон
Шукайте нову школу! Куди іти 1 вересня? Все, що треба знати батькам про реформу освіти
Шукайте нову школу! Куди іти 1 вересня? Все, що треба знати батькам про реформу освіти

Новини

13 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Поливаний понеділок: що потрібно зробити у перший день після Великодня
Вчора, 21:10
Великдень 2026: найщиріші привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
Вчора, 06:45
В Україні місцями невеликий дощ: погода на 12 квітня 2026
Вчора, 05:59
Великдень 2026: традиції, заборони, прикмети та звичаї святкування
11 квiтня, 16:15
«Укрзалізниця» запускає тестовий рейс до аеропорту Кишинева
11 квiтня, 12:10

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
