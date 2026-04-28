Головна Світ Політика
search button user button menu button

ЄС націлився на локалізацію виробництва: що це означає для України

glavcom.ua
Єгор Голівець
google social img telegram social img facebook social img
ЄС переходить до нової промислової політики
колаж: glavcom.ua згенерований ШІ

Нові правила «Зроблено в ЄС» можуть відкрити можливості або витіснити Україну з ринку

Європейський Союз представив законопроєкт Industrial Accelerator Act, який має змінити підхід до промислової політики та посилити економічну автономію блоку. Про це повідомляє «Главком».

Документ передбачає підтримку виробництва, локалізацію ланцюгів постачання та спрощення запуску промислових проєктів. У Єврокомісії наголошують, що частка промисловості у ВВП ЄС знизилася з 17,4% у 2000 році до 14,3% у 2024-му, тому курс змінюють: від відкритого ринку до активної промислової політики.

Одним із ключових інструментів стануть державні закупівлі. Згідно з проєктом, частина продукції для інфраструктурних і промислових проєктів має вироблятися всередині ЄС. Йдеться, зокрема, про сталь, алюміній, бетон та інші матеріали.

Також передбачено створення спеціальних промислових зон, де концентруватимуть виробництво в енергоємних галузях, автомобільному секторі та чистих технологіях.

Окремий блок стосується контролю за інвестиціями у стратегічні галузі, зокрема виробництво акумуляторів, електромобілів, сонячних панелей та критичної сировини. У такий спосіб ЄС намагається зменшити залежність від зовнішніх постачальників.

Для України ця ініціатива може стати можливістю інтегруватися у європейські виробничі ланцюги. Водночас існує ризик залишитися лише постачальником сировини, якщо не адаптувати власну промислову політику. Остаточне ухвалення документа очікується не раніше 2027 року після погодження між Європарламентом і Радою ЄС.

Нагалаємо, що між ЄС і Китаєм загострюється торговельне протистояння через ініціативу «Зроблено в Європі», яка передбачає підтримку локального виробництва та нові вимоги до компаній щодо використання продукції, виготовленої в ЄС.

Європейський бізнес пояснює це необхідністю захисту від дешевшої китайської продукції, яка часто субсидується державою. Водночас Китай розкритикував ці правила як дискримінаційні та попередив про можливі контрзаходи у разі їх запровадження.

 

Теги: Європейський Союз торгівля Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua