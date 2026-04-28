ЄС націлився на локалізацію виробництва: що це означає для України

Нові правила «Зроблено в ЄС» можуть відкрити можливості або витіснити Україну з ринку

Європейський Союз представив законопроєкт Industrial Accelerator Act, який має змінити підхід до промислової політики та посилити економічну автономію блоку. Про це повідомляє «Главком».

Документ передбачає підтримку виробництва, локалізацію ланцюгів постачання та спрощення запуску промислових проєктів. У Єврокомісії наголошують, що частка промисловості у ВВП ЄС знизилася з 17,4% у 2000 році до 14,3% у 2024-му, тому курс змінюють: від відкритого ринку до активної промислової політики.

Одним із ключових інструментів стануть державні закупівлі. Згідно з проєктом, частина продукції для інфраструктурних і промислових проєктів має вироблятися всередині ЄС. Йдеться, зокрема, про сталь, алюміній, бетон та інші матеріали.

Також передбачено створення спеціальних промислових зон, де концентруватимуть виробництво в енергоємних галузях, автомобільному секторі та чистих технологіях.

Окремий блок стосується контролю за інвестиціями у стратегічні галузі, зокрема виробництво акумуляторів, електромобілів, сонячних панелей та критичної сировини. У такий спосіб ЄС намагається зменшити залежність від зовнішніх постачальників.

Для України ця ініціатива може стати можливістю інтегруватися у європейські виробничі ланцюги. Водночас існує ризик залишитися лише постачальником сировини, якщо не адаптувати власну промислову політику. Остаточне ухвалення документа очікується не раніше 2027 року після погодження між Європарламентом і Радою ЄС.

Нагалаємо, що між ЄС і Китаєм загострюється торговельне протистояння через ініціативу «Зроблено в Європі», яка передбачає підтримку локального виробництва та нові вимоги до компаній щодо використання продукції, виготовленої в ЄС.

Європейський бізнес пояснює це необхідністю захисту від дешевшої китайської продукції, яка часто субсидується державою. Водночас Китай розкритикував ці правила як дискримінаційні та попередив про можливі контрзаходи у разі їх запровадження.