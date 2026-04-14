Повернення чоловіків призовного віку в Україну. Зеленський зробив заяву

Президент України Володимир Зеленський розкрив план повернення чоловіків із Німеччини

Доля українців мобілізаційного віку, які перебувають у Німеччині, стала однією з тем переговорів у Берліні. Український президент Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дали зрозуміти: питанням тих, хто виїхав із порушенням закону, тепер займатимуться спеціальні служби обох держав, інформує «Главком».

Володимир Зеленський розповів, чи говорив він з Мерцом про повернення в Україну молодих чоловіків призовного віку. Йдеться про тих молодих людей, які виїхали за кордон «тимчасово», але залишилися там на роки, ігноруючи законодавство України

«Щодо тих молодих людей, які є мобілізаційного віку і які поїхали за кордон і поїхали тимчасово, але виявилося, що на роки, і багато хто з них поїхав, порушуючи відповідне українське законодавство… Відповідні наші служби обох країн мають займатися цим питанням», – сказав Володимир Зеленський.

При цьому президент заявив, що Збройні Сили України, безумовно, хотіли б, щоб ці люди повернулися. «У нас воїни на фронті, їм потрібні ротації, хоч і кажуть, що вони – залізні, українські воїни. Але у них є сім’ї», – зазначив глава держави.

Зеленський також наголосив, що нині відповідальність має нести кожна людина, яка є громадянином України.

Зауважимо, у Німеччині проживають близько 1,2 млн українців. Останнім часом їх кількість збільшується, переважно за рахунок молодих чоловіків віком до 22 років.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса зазначив, що протягом 10 місяців ситуація з мобілізацією в Україні значно покращилася. Заступник керівника Офісу президента наголосив, що наразі не планується зниження вікового порогу для мобілізації нижче 25 років і зміна правил виїзду для чоловіків віком 18−23 років.

Як повідомлялося, в Україні з 1 квітня 2026 року процес мобілізації переходить на оновлений етап адміністрування. Хоча технічне впровадження нових інструментів розпочалося ще в березні, саме з квітня вони стають базовим стандартом. Йдеться не про зміну законодавчої моделі, а про повне розгортання цифрового контролю, автоматизацію перевірки відстрочок та нову періодичність аудиту заброньованих працівників.