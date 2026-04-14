Повернення чоловіків призовного віку в Україну. Зеленський зробив заяву

Лариса Голуб
Зеленський вважає, що нині відповідальність має нести кожна людина, яка є громадянином України
фото: Офіс президента України

Президент України Володимир Зеленський розкрив план повернення чоловіків із Німеччини

Доля українців мобілізаційного віку, які перебувають у Німеччині, стала однією з тем переговорів у Берліні. Український президент Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц дали зрозуміти: питанням тих, хто виїхав із порушенням закону, тепер займатимуться спеціальні служби обох держав, інформує «Главком».

Володимир Зеленський розповів, чи говорив він з Мерцом про повернення в Україну молодих чоловіків призовного віку. Йдеться про тих молодих людей, які виїхали за кордон «тимчасово», але залишилися там на роки, ігноруючи законодавство України

«Щодо тих молодих людей, які є мобілізаційного віку і які поїхали за кордон і поїхали тимчасово, але виявилося, що на роки, і багато хто з них поїхав, порушуючи відповідне українське законодавство… Відповідні наші служби обох країн мають займатися цим питанням», – сказав Володимир Зеленський.

При цьому президент заявив, що Збройні Сили України, безумовно, хотіли б, щоб ці люди повернулися. «У нас воїни на фронті, їм потрібні ротації, хоч і кажуть, що вони – залізні, українські воїни. Але у них є сім’ї», – зазначив глава держави.

Зеленський також наголосив, що нині відповідальність має нести кожна людина, яка є громадянином України. 

Зауважимо, у Німеччині проживають близько 1,2 млн українців. Останнім часом їх кількість збільшується, переважно за рахунок молодих чоловіків віком до 22 років.

Нагадаємо, заступник керівника Офісу президента Павло Паліса зазначив, що протягом 10 місяців ситуація з мобілізацією в Україні значно покращилася. Заступник керівника Офісу президента наголосив, що наразі не планується зниження вікового порогу для мобілізації нижче 25 років і зміна правил виїзду для чоловіків віком 18−23 років.

Як повідомлялося, в Україні з 1 квітня 2026 року процес мобілізації переходить на оновлений етап адміністрування. Хоча технічне впровадження нових інструментів розпочалося ще в березні, саме з квітня вони стають базовим стандартом. Йдеться не про зміну законодавчої моделі, а про повне розгортання цифрового контролю, автоматизацію перевірки відстрочок та нову періодичність аудиту заброньованих працівників.

Читайте також:

Теги: Україна війна мобілізація Німеччина Володимир Зеленський

Раніше Сенат відхилив резолюцію про військові повноваження щодо Ірану, подану 4 березня сенатором-демократом
Сенат США втретє відхилив резолюцію про припинення війни з Іраном
19 березня, 07:21
Трамп призупинив удари по Ірану, РФ атакувала Дніпропетровщину. Головне за 23 березня 2026
Трамп призупинив удари по Ірану, РФ атакувала Дніпропетровщину. Головне за 23 березня 2026
23 березня, 21:07
У Львові пролунали вибухи: працює ППО
У Львові пролунали вибухи: працює ППО
24 березня, 16:27
Господарства почали активно розпродавати цибулю зі сховищ
Цибуля в Україні дешевшає всупереч усім прогнозам: яка ціна нині
25 березня, 14:11
На початку своєї другої каденції Трамп посварився з Келлогом через його висловлювання про Володимира Зеленського
Келлог порівняв Зеленського з Трампом
25 березня, 22:04
Полтавщина тимчасово втратила частину газовидобувних потужностей
Через ворожий обстріл на Полтавщині зупинено газовидобувний об'єкт
27 березня, 12:20
Окупанти атакували Луцьк
Нічна атака на Україну: Зеленський зробив заяву
1 квiтня, 12:03
Українські підрозділи провели успішну операцію
Сили безпілотних систем показали знищення ворожого літака і бази підготовки важких дронів в Криму (відео)
2 квiтня, 17:20
Старенький «Жигуль» подолав складний маршрут на шляху до безпеки власника, але зламався посеред Києва
18 курей на багажнику та пес у салоні: мережу зворушив вдівець-переселенець (відео)
10 квiтня, 12:20

Суспільство

Окупована частина Запорізької області залишилася без зв’язку та інтернету
Окупована частина Запорізької області залишилася без зв’язку та інтернету
Повернення чоловіків призовного віку в Україну. Зеленський зробив заяву
Повернення чоловіків призовного віку в Україну. Зеленський зробив заяву
Як правильно садити картоплю в Україні: наймодніші сорти, головні помилки та перспективи урожаю-2026
Як правильно садити картоплю в Україні: наймодніші сорти, головні помилки та перспективи урожаю-2026
Кучма розповів, як Україна могла змінити історію Місяця
Кучма розповів, як Україна могла змінити історію Місяця
Усні інструкції за $13 тис. Правоохоронці викрили дивну мережу вивезення чоловіків
Усні інструкції за $13 тис. Правоохоронці викрили дивну мережу вивезення чоловіків
Стали відомі нові подробиці про екскерівника ТЦК, який на роботі цілувався із жінками
Стали відомі нові подробиці про екскерівника ТЦК, який на роботі цілувався із жінками

Новини

Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Сьогодні, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Сьогодні, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Сьогодні, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
Вчора, 22:00
Росія випробовує новий зенітний ракетний комплекс: подробиці
Вчора, 19:51
У Херсоні ворожий дрон влучив у легковик: є постраждалі (фото)
Вчора, 18:47

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
