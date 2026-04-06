Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль заявив про паузу в мирних переговорах між Україною та Росією

glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Москва заявила про зупинку в переговорах
фото з відкритих джерел

Речник Кремля заявив, що нині складно організувати зустріч у тристоронньому форматі 

Переговорний процес щодо припинення війни в Україні наразі не ведеться. Російська сторона констатує відсутність будь-яких активних контактів із цього питання. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, інформує «Главком» із посиланням на російські пропагандистські ресурси.

Відповідаючи на запитання журналістів про поточний стан дипломатичних зусиль, представник Кремля зазначив, що наразі переговори перебувають на «паузі». За його словами, складно організувати зустріч у тристоронньому форматі через зайнятість американської сторони.

«Що стосується переговорного процесу – так, він поки що на паузі. В американців багато інших справ. Тому зараз важко зібратися у тристоронньому форматі», – зазначив Пєсков.

Попри паузу в переговорах, за словами Пєскова, Росія та Україна продовжують окремі контакти зі США та обмінюються інформацією через свої канали.

Також представник Кремля прокоментував заяву керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова щодо можливого візиту американської делегації після Великодня. Раніше Буданов повідомляв, що 12 квітня в Україну може прибути делегація високопосадовців зі США на чолі з Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Втім, у Кремлі заявили, що не мають жодної інформації про такі плани. 

«Главком» писав, що політично-військова частина мирних перемовин «стоїть на паузі» через конфлікт США й Ірану на Близькому Сході. За словами радника Офісу президента України Михайла Подоляка, «гуманітарний» напрям домовленостей триває, і обміни полоненими, ймовірно, будуть відбуватися. Він додав, що ключовий модератор переговорів – Сполучені Штати – нині зацікавлений у врегулюванні конфлікту на Близькому Сході, тому не зможе брати повноцінну участь у тристоронніх перемовинах Росії та України, поки триває війна з Іраном.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія фактично відмовилася від пропозиції припинення вогню на період Великодніх свят, водночас українські сили зірвали запланований наступ ворога навесні. 

Теги: Дмитро Пєсков переговори росія Україна війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua