Кремль заявив про паузу в мирних переговорах між Україною та Росією

Речник Кремля заявив, що нині складно організувати зустріч у тристоронньому форматі

Переговорний процес щодо припинення війни в Україні наразі не ведеться. Російська сторона констатує відсутність будь-яких активних контактів із цього питання. Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, інформує «Главком» із посиланням на російські пропагандистські ресурси.

Відповідаючи на запитання журналістів про поточний стан дипломатичних зусиль, представник Кремля зазначив, що наразі переговори перебувають на «паузі». За його словами, складно організувати зустріч у тристоронньому форматі через зайнятість американської сторони.

«Що стосується переговорного процесу – так, він поки що на паузі. В американців багато інших справ. Тому зараз важко зібратися у тристоронньому форматі», – зазначив Пєсков.

Попри паузу в переговорах, за словами Пєскова, Росія та Україна продовжують окремі контакти зі США та обмінюються інформацією через свої канали.

Також представник Кремля прокоментував заяву керівника Головного управління розвідки Міноборони України Кирила Буданова щодо можливого візиту американської делегації після Великодня. Раніше Буданов повідомляв, що 12 квітня в Україну може прибути делегація високопосадовців зі США на чолі з Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Втім, у Кремлі заявили, що не мають жодної інформації про такі плани.

«Главком» писав, що політично-військова частина мирних перемовин «стоїть на паузі» через конфлікт США й Ірану на Близькому Сході. За словами радника Офісу президента України Михайла Подоляка, «гуманітарний» напрям домовленостей триває, і обміни полоненими, ймовірно, будуть відбуватися. Він додав, що ключовий модератор переговорів – Сполучені Штати – нині зацікавлений у врегулюванні конфлікту на Близькому Сході, тому не зможе брати повноцінну участь у тристоронніх перемовинах Росії та України, поки триває війна з Іраном.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що Росія фактично відмовилася від пропозиції припинення вогню на період Великодніх свят, водночас українські сили зірвали запланований наступ ворога навесні.