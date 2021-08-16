Вбивство мера Кривого Рогу: оприлюднено відео з камер спостереження у будинку

Відомо, що сусід мера чув постріл о 06:37. Судово-медична експертиза встановила, що приблизно в цей час настала смерть

За даними джерела, в останні хвилини Павлов часто курив і листувався телефоном

Про нові подробиці загибелі мера Кривого Рогу Костянтина Павлова повідомило видання «Страна» з посиланням на джерела в правоохоронних органах.

На відео з камер спостереження, яке переглянули правоохоронці, видно, що Павлов приставляв до грудей зброю.

«Зняли відео з камер спостереження, де чітко видно, як загиблий мер ходить по будинку з рушницею, приставляючи собі її до серця, приміряючись, відставляючи і знову приміряючи. Потім на відео видно, як він вставив один патрон», – пише видання.

За даними джерела, в останні хвилини Павлов часто курив і листувався телефоном.

«Потім вистрілив. Позадкував до виходу, впав. Є відео, де він вивалюється з вхідних дверей. На курці його палець, змиви, порохові гази, балістика», – зазначає видання.

Відомо, що сусід мера чув постріл о 06:37. Судово-медична експертиза встановила, що приблизно в цей час настала смерть.

У мережі також з'явилося відео з камер відеоспостереження у будинку мера Кривого Рогу Костянтина Павлова. Як повідомляє Telegram-канал Репортер UA, на записі чітко видно, що покійний перебував вдома один.

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