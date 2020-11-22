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    Політика

    Хто стане мером Слов’янська: оприлюднені дані екзит-полів

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    Хто стане мером Слов’янська: оприлюднені дані екзит-полів

    Чинний мер Слов’янська, кандидат від Опоблоку Вадим Лях отримав 58,8% голосів виборців

    У другому турі на виборах міського голови Слов’янська (Донецька область) Вадим Лях випереджає свого конкурента Павла Придворова.

    За даними екзит-полу, проведеного консалтинговим агентством Research & Branding Group, чинний мер Слов’янська, кандидат від Опоблоку Вадим Лях отримав 58,8% голосів виборців.

    Його опонент від ОПЗЖ Павло Придворов – 41,2%.

    Зазначається, що участь в екзитполі узяло 4619 респондентів на 54 виборчих дільницях. Гранична помилка для цієї вибірки не має перевищувати 1,4%.

    Водночас за даними екзит-полу аналітичного бюро Система Лях отримав 61,7% голосів, а Придворов – 38,3%.

    Такими є результати опитування 2053 виборців, похибка не перевищує 1,9%.

    Як повідомляв «Главком», в 11 містах України сьогодні проходив другий тур місцевих виборів. Громадяни обирають міських голів у Дніпрі, Миколаєві, Слов’янську, Львові та інших містах. Минулих вихідних відбувся другий тур виборів голів сільських, селищних та міських рад. На дільниці прийшли 24% виборців.

    Для забезпечення безпеки громадян і охорони виборчих дільниць під час місцевих виборів залучили близько 10 тисяч правоохоронці
    Теги: вибори Донеччина Слов’янськ мер
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