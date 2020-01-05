Другий тур президентських виборів у Хорватії: перемагає кандидат від соціал-демократів



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Зоран Мілановіч перемагає у другому турі президентських виборів у країні

У другому турі виборів Мілановіч набрав 53,25% голосів

Колишній прем'єр-міністр і член опозиційної Соціал-демократичної партії Хорватії Зоран Мілановіч перемагає у другому турі президентських виборів у країні.

Про це передає Reuters із посиланням на дані екзит-полу.

Так, за останніми даними, Мілановіч набрав 53,25% голосів. У першому турі за Мілановіча проголосували 29,5% виборців.

Друге місце посідає чинна президентка та представниця владної правоцентристської партії «Хорватська демократична співдружність» Колінда Грабар-Кітарович — вона набрала 46,75% голосів. У першому турі політикиня отримала 26,7% голосів виборців.

Президент Хорватії не має значних повноважень, але може впливати на зовнішньополітичний курс держави і рішення у сфері національної безпеки. Крім того, як зазначає Deutsche Welle, президентські вибори можна розглядати як мандат довіри політичним партіям: у другій половині 2020 року в Хорватії також заплановані й вибори до парламенту.

Як повідомлялося, у першому турі президентських виборів у Хорватії, що відбулись у неділю, 22 грудня, за попередніми даними, перемагає кандидат від опозиційної Соціал-демократичної партії, колишній голова уряду країни Зоран Міланович.