Великобританія приготувалася вдарити «Томагавками» по Ірану



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Підводний човен Королівського флоту, озброєний крилатими ракетами «Томагавк», може завдати удари по Ірану

Лондон не буде завдавати удару першим

Великобританія готова нанести удар по Ірану у разі, якщо напруженість між Тегераном і США на Близькому Сході, викликана загибеллю генерала Корпусу вартових ісламської революції Касема Сулеймані, переросте у війну. Про це повідомляє The Sun з посиланням на джерело.

За його словами, Лондон не буде завдавати удару першим, але при ескалації конфлікту готовий підтримати американського союзника, задіявши підводний флот – атомні субмарини класу «Естьют», озброєні крилатими ракетами «Томагавк». Один з таких підводних човнів знаходиться напоготові на достатній для атаки по Ірану відстані, зазначив співрозмовник видання.

The Sun також пише, що в Ірак, де загинув Сулеймані, були перекинуті бійці елітних спецпідрозділів на випадок необхідності проведення рятувальних операцій.

400 британським військовим, що знаходяться в країні і які навчають іракських силовиків, наказано посилити захист дипломатів і власних сил, повідомляє The Times.

Крім цього, в Лондоні, як зазначає видання, вважають, що на тлі можливої ескалації конфлікту та обміну погрозами дислокований в Іраку контингент повинен отримати більш важке озброєння. Відповідні пропозиції будуть направлені прем’єр-міністру Борису Джонсону після його повернення з відпустки на Карибах.

3 січня о аеропорту Багдада в результаті ракетного удару збройних сил США загинув командувач спецпідрозділом «Аль-Кудс» КВІР Касем Сулеймані. Знищити високопоставленого іранського воєначальника наказав особисто президент США Дональд Трамп. Тегеран неодноразово обіцяв помститися Вашингтону за вбивство генерала, Трамп пригрозив, що в цьому випадку США завдадуть ударів по 52 цілях на території Ірану.

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Нагадаємо, постпред Ірану в ООН назвав вбивство Сулеймані оголошенням війни.