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    Політика

    Цивільна дружина нардепа Козака потрапила до бази «Миротворця»

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    <p>Нардеп Тарас Козак з цивільною дружиною Наталією Лавренюк</p> - Цивільна дружина нардепа Козака потрапила до бази «Миротворця»

    Нардеп Тарас Козак з цивільною дружиною Наталією Лавренюк

    Колаж: «Схеми»

    За інформацією ЗМІ, Лавренюк, яка є уродженкою Львова, у березні 2015 року отримала паспорт громадянки РФ

    Сайт «Миротворець» вніс до своєї бази цивільну дружину народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Тараса Козака Наталію Лавренюк.

    Про це повідомляється на сайті «Миротворець».

    Як зазначається на сайті, Лавренюк є пособником російських окупантів, також причетна до фінансування російських окупантів та порушення законодавства України про громадянство шляхом отримання другого громадянства.

    Із посиланням на програму «Схеми: корупція в деталях» повідомляється, що Лавренюк постійно супроводжує народного депутата в закордонних відрядженнях щонайменше з 2005-го року.

    Крім того, зазначається, що Лавренюк виявилась матір’ю дитини Козака, що підтвердив він сам. Однак, ні дитину, ні Лавренюк депутат в декларацію не вносив.

    За інформацією ЗМІ, Лавренюк, яка є уродженкою Львова, у березні 2015 року отримала паспорт громадянки Російської Федерації.

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    Теги: депутат паспорт дружина громадянство Тарас Козак
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