Цивільна дружина нардепа Козака потрапила до бази «Миротворця»

За інформацією ЗМІ, Лавренюк, яка є уродженкою Львова, у березні 2015 року отримала паспорт громадянки РФ

Сайт «Миротворець» вніс до своєї бази цивільну дружину народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Тараса Козака Наталію Лавренюк.

Про це повідомляється на сайті «Миротворець».

Як зазначається на сайті, Лавренюк є пособником російських окупантів, також причетна до фінансування російських окупантів та порушення законодавства України про громадянство шляхом отримання другого громадянства.

Із посиланням на програму «Схеми: корупція в деталях» повідомляється, що Лавренюк постійно супроводжує народного депутата в закордонних відрядженнях щонайменше з 2005-го року.

Крім того, зазначається, що Лавренюк виявилась матір’ю дитини Козака, що підтвердив він сам. Однак, ні дитину, ні Лавренюк депутат в декларацію не вносив.

За інформацією ЗМІ, Лавренюк, яка є уродженкою Львова, у березні 2015 року отримала паспорт громадянки Російської Федерації.