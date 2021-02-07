Цивільна дружина нардепа Козака потрапила до бази «Миротворця»
Нардеп Тарас Козак з цивільною дружиною Наталією Лавренюк
За інформацією ЗМІ, Лавренюк, яка є уродженкою Львова, у березні 2015 року отримала паспорт громадянки РФ
Сайт «Миротворець» вніс до своєї бази цивільну дружину народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Тараса Козака Наталію Лавренюк.
Про це повідомляється на сайті «Миротворець».
Як зазначається на сайті, Лавренюк є пособником російських окупантів, також причетна до фінансування російських окупантів та порушення законодавства України про громадянство шляхом отримання другого громадянства.
Із посиланням на програму «Схеми: корупція в деталях» повідомляється, що Лавренюк постійно супроводжує народного депутата в закордонних відрядженнях щонайменше з 2005-го року.
Крім того, зазначається, що Лавренюк виявилась матір’ю дитини Козака, що підтвердив він сам. Однак, ні дитину, ні Лавренюк депутат в декларацію не вносив.
За інформацією ЗМІ, Лавренюк, яка є уродженкою Львова, у березні 2015 року отримала паспорт громадянки Російської Федерації.