У Києві Lexus вилетів на тротуар і збив насмерть жінку



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У Києві Lexus вилетів на тротуар і збив жінку Фото: facebook.com/vartovi.espreso

В результаті удару автомобіля ще один пішохід постраждав і був госпіталізований

У Дарницькому районі Києва сталася ДТП, в результаті якого загинула жінка.

Про це в понеділок, 11 листопада, повідомляють Вартові.Еспресо в Facebook.

Відзначається, що автомобіль Lexus протаранив таксі, вилетів на тротуар і збив двох пішоходів - чоловіка та жінку.

В результаті удару молода жінка загинула на місці події, чоловіка госпіталізували.

За словами очевидців, Lexus на великій швидкості рухався по лівій смузі. У якийсь момент йдучи правіше, автомобіль вдарив в задню частину таксі Renault.

Від удару Lexus вилетів на тротуар, де йшли люди, а потім, пробивши огорожу, в'їхав на стоянку.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Обставини аварії встановлюють.