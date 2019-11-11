У Києві Lexus вилетів на тротуар і збив насмерть жінку
У Києві Lexus вилетів на тротуар і збив жінку
Фото: facebook.com/vartovi.espreso
В результаті удару автомобіля ще один пішохід постраждав і був госпіталізований
У Дарницькому районі Києва сталася ДТП, в результаті якого загинула жінка.
Про це в понеділок, 11 листопада, повідомляють Вартові.Еспресо в Facebook.
Відзначається, що автомобіль Lexus протаранив таксі, вилетів на тротуар і збив двох пішоходів - чоловіка та жінку.
В результаті удару молода жінка загинула на місці події, чоловіка госпіталізували.
За словами очевидців, Lexus на великій швидкості рухався по лівій смузі. У якийсь момент йдучи правіше, автомобіль вдарив в задню частину таксі Renault.
Від удару Lexus вилетів на тротуар, де йшли люди, а потім, пробивши огорожу, в'їхав на стоянку.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Обставини аварії встановлюють.