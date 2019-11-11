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    У Києві Lexus вилетів на тротуар і збив насмерть жінку

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    У Києві Lexus вилетів на тротуар і збив жінку - У Києві Lexus вилетів на тротуар і збив насмерть жінку
    У Києві Lexus вилетів на тротуар і збив жінку
    Фото: facebook.com/vartovi.espreso

    В результаті удару автомобіля ще один пішохід постраждав і був госпіталізований

    У Дарницькому районі Києва сталася ДТП, в результаті якого загинула жінка.

    Про це в понеділок, 11 листопада, повідомляють Вартові.Еспресо в Facebook.

    Відзначається, що автомобіль Lexus протаранив таксі, вилетів на тротуар і збив двох пішоходів - чоловіка та жінку.

    В результаті удару молода жінка загинула на місці події, чоловіка госпіталізували.

    За словами очевидців, Lexus на великій швидкості рухався по лівій смузі. У якийсь момент йдучи правіше, автомобіль вдарив в задню частину таксі Renault.

    Від удару Lexus вилетів на тротуар, де йшли люди, а потім, пробивши огорожу, в'їхав на стоянку.

    На місце події виїхала слідчо-оперативна група. Обставини аварії встановлюють.

    таксі ДТП Київ автомобіль жінка
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