Автокатастрофа на Київщині забрала життя двох дітей і двох дорослих (фото)



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В результаті зіткнення обидві автівки опинилися в кюветі і перекинулися Фото: dtp.kiev.ua

У Бородянському районі зіткнулися два легкових автомобілі

У неділю, 10 листопада, у с. Здвижівка Бородянського району Київщини сталася смертельна ДТП.

Аварія трапилася близько 16:15, повідомляє пресслужба ДСНС.

Внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинуло чотири людини з них двоє дітей (2007 р.н.) та чотири людини госпіталізовано до лікарні.

До ліквідації ДТП від ДСНС залучалося п’ять чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.

Рятувальники не уточнюють деталі аварії. На фото, оприлюднених у мережі, видно, що автомобілі після зіткнення опинилися в кюветі і перекинулися.

Як повідомлялося, у Дарницькому районі Києва сталася ДТП, в результаті якої загинула жінка. Автомобіль Lexus протаранив таксі, вилетів на тротуар і збив двох пішоходів - чоловіка та жінку.

У неділю ввечері у Києві на вулиці Набережно-Рибальська автомобіль влетів у відбійник та перевернувся, внаслідок чого чоловіка забрала карета швидкої допомоги.

У суботу в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю поліції і таксі, внаслідок чого четверо осіб отримали травми.