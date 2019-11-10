На Львівщині невідомий водій насмерть збив пенсіонерку та втік



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Внаслідок наїзду жінка померла на місці події

У Львівській області невстановлений водій насмерть збив 79-річну пенсіонерку та втік.

Про це повідомили у пресслужбі ГУНП Львівської області.

«Попередньо встановлено, що невідомий водій, керуючи невстановленим автомобілем, скоїв наїзд на пішохода – 79-річну мешканку одного з сіл району, після чого втік з місця події. Внаслідок наїзду жінка отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події», – повідомили у пресслужбі.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Усіх, хто був очевидцем скоєння цієї ДТП або володіє інформацією, що допоможе встановити особу водія-втікача, правоохоронці просять зголоситись на оперативну лінію 102.

Нагадаємо, у суботу, 9 листопада, в Обухівському районі Києва сталася аварія за участю п’яти автомобілів. У Козині водій BMW на високій швидкості вилетів на зустрічну і протаранив чотири автомобіля. Одну з машин занесло в кювет, де вона перекинулася і загорілася.

Як повідомлялося, У Києві під Святошинським мостом сталася ДТП з легковим авто і двома маршрутками.