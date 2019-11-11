Жахлива ДТП з чотирма жертвами під Києвом: поліція повідомила деталі (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

В результаті зіткнення два легковики перекинулись Фото: Поліція Київської області

Водій-винуватець ДТП затриманий і знаходиться у спецпалаті лікарні під охороною

Поліція Київщини розслідує дорожню аварію на автодорозі Бородянка-Гостомель Ірпінського району, в результаті якої загинули дві жінки та їхніх двоє дітей.

ДТП сталася 10 листопада о 16-й годині. На місці події працювали працівники Слідчого управління поліції Київщини, слідчо-оперативна група Ірпінського відділу поліції, рятувальники, медики.

Як повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області, встановлено, що водій автомобіля Volkswagen Caddy на іноземній реєстрації, виїжджаючи на перехрестя з с. Здвижівка на автодорогу, проігнорував вимогу знаку «Рух без зупинки заборонено» та не надав перевагу автомобілю Volvo, що рухався по головній дорозі.

Два легковики перекинулись. В результаті ДТП загинуло четверо пасажирів автомобіля Volkswagen: 33-річна матір, її 11-річний син та 39-річного віку жінка зі своїм 12-річним сином. Ще троє потерпілих з іншої автівки отримали травми та госпіталізовані.

45-річний водій-винуватець з різними тілесними ушкодженнями доправлений до лікарні. Він затриманий у порядку ст. 208 КПК України і знаходиться в спецпалаті під охороною.

Автівки поміщені на майданчик тимчасового тримання.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Поліція встановлює усі обставини ДТП, триває слідство.

Раніше пресслужба ДСНС повідомила, що внаслідок зіткнення двох легкових автомобілів загинуло чотири людини, з них двоє дітей, та чотири людини госпіталізовано до лікарні.