У Києві перевернулась автівка: водія госпіталізовано



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Водій автомобіля Kia не впорався з керуванням та відлетів у відбійник

У Києві на вулиці Набережно-Рибальська автомобіль влетів у відбійник та перевернувся, внаслідок чого чоловіка забрала карета швидкої допомоги.

Про це повідомляє Інформатор.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася у неділю, 10 листопада, приблизно о 19:30 на вулиці Набережньо-Рибальська у столиці.

Як зазначається, водій автомобіля Kia, рухаючись у напрямку Гаванського моста, не впорався з керуванням та врізався в бордюр, після чого відлетів у відбійник і перекинувся. У результаті ДТП чоловік, який перебував за кермом, отримав важкі травми та був госпіталізований.

Наразі у поліції з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди.

Крім цього, внаслідок аварії, транспортний рух у сторону центру столиці тимчасово ускладнено.

Нагадаємо, у суботу в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю поліції і таксі, внаслідок чого четверо осіб отримали травми.