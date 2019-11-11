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    Новини

    У Києві перевернулась автівка: водія госпіталізовано

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    У Києві перевернулась автівка: водія госпіталізовано

    Водій автомобіля Kia не впорався з керуванням та відлетів у відбійник

    У Києві на вулиці Набережно-Рибальська автомобіль влетів у відбійник та перевернувся, внаслідок чого чоловіка забрала карета швидкої допомоги.

    Про це повідомляє Інформатор.

    Дорожньо-транспортна пригода трапилася у неділю, 10 листопада, приблизно о 19:30 на вулиці Набережньо-Рибальська у столиці.

    Як зазначається, водій автомобіля Kia, рухаючись у напрямку Гаванського моста, не впорався з керуванням та врізався в бордюр, після чого відлетів у відбійник і перекинувся. У результаті ДТП чоловік, який перебував за кермом, отримав важкі травми та був госпіталізований.

    Наразі у поліції з’ясовують обставини дорожньо-транспортної пригоди.

    Крім цього, внаслідок аварії, транспортний рух у сторону центру столиці тимчасово ускладнено.

    Нагадаємо, у суботу в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода за участю поліції і таксі, внаслідок чого четверо осіб отримали травми.

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