У Шаргородському районі в ДТП травмувався водій мотоцикла



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Внаслідок зіткнення мотоцикліст отримав тілесні ушкодження

Автопригода сталась 24 жовтня близько 22-ї години на автодорозі між селами Пеньківка та Бабина Долина. Внаслідок зіткнення легковика та мотоцикла постраждав водій двоколісного транспортного засобу.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Попередньо встановлено, що 27-річний водій мотоцикла «VIPER», житель Жмеринського району, виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з автомобілем «CITROEN». За кермом іномарки перебувала 39-річна жінка.

Внаслідок зіткнення тілесні ушкодження отримав водій двоколісного транспортного засобу.

Водійка легковика та пасажир мотоцикліста не постраждали.

Слідчим відділенням поліції відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). За таке правопорушення передбачено покарання у вигляді обмеження волі на строк до 3-х років з позбавленням права керувати транспортними засобами на такий самий строк.