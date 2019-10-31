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    Думки вголос

    «Слуги народу» підконтрольні Коломойському не голосували за арешт депутата Дубневича

    • Сергій Лещенко

      Народний депутат 8 скликання

    • Розсилка
    Ярослав Дубневич - «Слуги народу» підконтрольні Коломойському не голосували за арешт депутата Дубневича
    Ярослав Дубневич

    Підгрупа Коломойського в провладній фракції відверто послала генпрокурора від Зеленського

    Мовою оригіналу

    Верховна Рада таки проголосовала согласие на арест депутата-коррупционера Ярослава Дубневича, но фракция Слуга народа дала всего (!) 208 голосов. Решение принято только благодаря фракции Голос.

    Как и ожидалось, не голосовала за полное снятие иммунитета с Дубневича подгруппа Коломойского в Слуге народа включительно со спикерами олигарха - депутатами Дубинским, Василевской-Смаглюк и Бужанским.

    Особо показательно, что Дубинский и Василевская в прошлом позиционировали себя как журналисты-расследователями, но, став депутатами, заняли сторону коррупционера Дубневича, на котором негде клейма ставить.

    Вся эта история, когда подгруппа Коломойского в Слуге народа откровенно послала генпрокурора от Зеленского, является моментом истины - она показывает конфликт между Зеленским и Коломойским, в также неуправляемость части Слуги народа, связанной с олигархом.

    Полные результаты этого позорного голосования - по ссылке.

    Джерело: блог Сергія Лещенка

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Ігор Коломойський Верховна Рада Володимир Зеленський партія Слуга народу Ярослав Дубневич
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