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    Зеленський пообіцяв українці, яка залишилась в Ухані через собаку, допомогти повернутися додому

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    Анастасії Зінченко не залишила Мішу самого у Китаї&nbsp; - Зеленський пообіцяв українці, яка залишилась в Ухані через собаку, допомогти повернутися додому
    Анастасії Зінченко не залишила Мішу самого у Китаї 

    Аудіо розмови з президентом українка оприлюднила у своєму Instagram

    Президент Володимир Зеленський особисто подзвонив українці Анастасії Зінченко, яку не евакуювали з китайського Уханя через відмову залишити собаку, і пообіцяв забрати додому і її.

    Аудіо розмови з президентом українка оприлюднила у своєму Instagram.

    «Я знаю ви залишилися, тому що собаку не взяли на борт. Я щойно про це дізнався. Дивіться, ми там вас не залишимо. Хотів вам особисто зателефонувати, бо для мене це дуже важливо. Ми обов'язково знайдемо засоби і шляхи, я просто недавно дізнався про цю проблему. Але ми знайдемо спосіб, щоб вас повернути», – сказав Зеленський.

    Дівчина зазначила, що Зеленський підбадьорив її.

    Раніше в посольстві України в Китаї повідомили, що українка Анастасія Зінченко залишилася разом з собакою в місті Ухань, оскільки не змогла оформити необхідний пакет документів на свого вихованця Мішу. 

    У дипвідомстві наголосили, що незважаючи на дійсно щире бажання допомогти, не завжди вдається досягти бажаного результату і «боротьба з бюрократією, яка тривала кілька тижнів, не мала успіху».

    У дипустанові запевнили, що продовжать підтримувати дівчину й інших українців, які перебувають в провінції Хубей.

    Анастасія Зінченко живе в Китаї вже три роки. Вона працювала хореографом, учителем в балетній школі і викладачем англійської мови в дитячому садку.

    Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

    Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

    Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

    Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.

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