Зеленський пообіцяв українці, яка залишилась в Ухані через собаку, допомогти повернутися додому
Аудіо розмови з президентом українка оприлюднила у своєму InstagramПрезидент Володимир Зеленський особисто подзвонив українці Анастасії Зінченко, яку не евакуювали з китайського Уханя через відмову залишити собаку, і пообіцяв забрати додому і її.
Аудіо розмови з президентом українка оприлюднила у своєму Instagram.
«Я знаю ви залишилися, тому що собаку не взяли на борт. Я щойно про це дізнався. Дивіться, ми там вас не залишимо. Хотів вам особисто зателефонувати, бо для мене це дуже важливо. Ми обов'язково знайдемо засоби і шляхи, я просто недавно дізнався про цю проблему. Але ми знайдемо спосіб, щоб вас повернути», – сказав Зеленський.
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Мне позвонил президент Украины Владимир Зеленский Подбодрил меня и пообещал помочь в решении моей проблемы @zelenskiy_official
Дівчина зазначила, що Зеленський підбадьорив її.
Раніше в посольстві України в Китаї повідомили, що українка Анастасія Зінченко залишилася разом з собакою в місті Ухань, оскільки не змогла оформити необхідний пакет документів на свого вихованця Мішу.
У дипвідомстві наголосили, що незважаючи на дійсно щире бажання допомогти, не завжди вдається досягти бажаного результату і «боротьба з бюрократією, яка тривала кілька тижнів, не мала успіху».
У дипустанові запевнили, що продовжать підтримувати дівчину й інших українців, які перебувають в провінції Хубей.
Анастасія Зінченко живе в Китаї вже три роки. Вона працювала хореографом, учителем в балетній школі і викладачем англійської мови в дитячому садку.
Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.
Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.
Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.
Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.
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