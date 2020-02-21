Зеленський пообіцяв українці, яка залишилась в Ухані через собаку, допомогти повернутися додому



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Анастасії Зінченко не залишила Мішу самого у Китаї

Аудіо розмови з президентом українка оприлюднила у своєму Instagram

Президент Володимир Зеленський особисто подзвонив українці Анастасії Зінченко, яку не евакуювали з китайського Уханя через відмову залишити собаку, і пообіцяв забрати додому і її.

Аудіо розмови з президентом українка оприлюднила у своєму Instagram.

«Я знаю ви залишилися, тому що собаку не взяли на борт. Я щойно про це дізнався. Дивіться, ми там вас не залишимо. Хотів вам особисто зателефонувати, бо для мене це дуже важливо. Ми обов'язково знайдемо засоби і шляхи, я просто недавно дізнався про цю проблему. Але ми знайдемо спосіб, щоб вас повернути», – сказав Зеленський.

Дівчина зазначила, що Зеленський підбадьорив її.

Раніше в посольстві України в Китаї повідомили, що українка Анастасія Зінченко залишилася разом з собакою в місті Ухань, оскільки не змогла оформити необхідний пакет документів на свого вихованця Мішу.

У дипвідомстві наголосили, що незважаючи на дійсно щире бажання допомогти, не завжди вдається досягти бажаного результату і «боротьба з бюрократією, яка тривала кілька тижнів, не мала успіху».

У дипустанові запевнили, що продовжать підтримувати дівчину й інших українців, які перебувають в провінції Хубей.

Анастасія Зінченко живе в Китаї вже три роки. Вона працювала хореографом, учителем в балетній школі і викладачем англійської мови в дитячому садку.

Як повідомляв Главком, у четвер ввечері транспорт з евакуйованими з Уханя українцями прибув на територію санаторію у Нових Санжарах на Полтавщині.

Перед самим санаторієм евакуйованим українцям теж був влаштований «гостинний» прийом з палаючими шинами і барикадами.

Поліція відкрила два кримінальні провадження за фактом подій у Нових Санжарах: у результаті сутичок між протестувальниками та поліцейськими постраждали дев’ять поліцейських та одна цивільна особа.

Протягом дня поліція затримала 24 протестувальників. Їм загрожує до восьми років ув'язнення.