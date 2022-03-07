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    Кримінал

    Киянка передавала Росії дані про роботу військового аеродрому на Прикарпатті

    Жінка отримала підозру про державну зраду - Киянка передавала Росії дані про роботу військового аеродрому на Прикарпатті
    Жінка отримала підозру про державну зраду
    ілюстративне фото з відкритих джерел

    Підозрювана з 2021 року співпрацювала з окупантами

    Правоохоронці повідомили про підозру киянці щодо державної зради через збір та передачу інформації про роботу військового аеродрому на Прикарпатті. Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

    «За процесуального керівництва Івано-Франківської обласної прокуратури киянці повідомлено про підозру у державній зраді (ч .1 ст. 111 КК України). За даними слідства, з грудня 2021 року підозрювана збирала інформацію про роботу аеродрому військової частини на Прикарпатті та передавала її представникам Російської Федерації», – уточнюється у повідомленні.

    Як інформують в ОГП, ця жінка поселилася неподалік аеродрому, вивчала місця посадкового курсу літаків, фіксувала за допомогою фото- і відеозйомки факти вильотів літаків і надсилала дані загарбникам.

    Таким чином підозрювана надавала допомогу Росії у проведенні підривної діяльності проти України.

    Зі свого боку прокурори скерували до суду клопотання про обрання щодо неї запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

    Нагадаємо, група народних депутатів пропонує посилити кримінальну відповідальність посилення відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України в умовах дії режиму воєнного стану. Відповідний законопроєкт був зареєстрований у Раді 1 березня.

    Законопроєктом пропонується у статтях 111 та 113 Кримінального кодексу України передбачити максимальне покарання за державну зраду та диверсію в умовах воєнного стану у вигляді позбавлення волі на 15 років або довічне позбавленням волі з обов’язковою конфіскацією всього майна.

    Теги: окупанти Івано-Франківщина аеропорт жінка злочин
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    Киянка передавала Росії дані про роботу військового аеродрому на Прикарпатті