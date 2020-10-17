Ексбоксер Узелков годував виборців кашею. Поліція завела кримінальну справу



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В’ячеслав Узєлков роздавав людям кашу та агітував за себе і партію ОПЗЖ Скріншот з відео

В’ячеслав Узелков балотується у мери Вінниці від «Опозиційної платформи – за життя»

Колишній боксер В’ячеслав Узелков, який балотується у мери Вінниці від «Опозиційної платформи – за життя», роздавав людям кашу та агітував за себе і партію.

Поліція порушила кримінальну справу за фактом підкупу виборців.

Представники ОПЗЖ організували на Європейській площі Вінниці польову кухню, а вдягнений у козацький одяг чоловік роздавав кашу і чай всім охочим зі словами: «Гречана каша козацька. Є такі в нас друзі – фірма «ОПЗЖ», вас пригощають».

«Частування кашею та чаєм супроводжувалось виступом духового оркестру, поруч стояв банер із зображенням кандидатки до Вінницької міської ради від ОПЗЖ Олени Лепей та намет із символікою цієї партії, з якого розповсюджували агітаційну продукцію», – заявили у громадянській мережі «Опора».

Активісти зазначають, що роздавав вінничанам кашу і сам Узелков.

Поліція порушила за цим фактом справу за ч.3 ст.160 (Підкуп виборця, учасника референдуму) Кримінального кодексу.