Місцеві вибори: в Україну прибули близько 70 міжнародних спостерігачів



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В Україну почали прибувати міжнародні спостерігачі

Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня

В Україну почали прибувати міжнародні спостерігачі за місцевими виборами, які призначені на 25 жовтня 2020 року.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.

За його словами, станом на 16 жовтня в Україну прибули майже 70 іноземних спостерігачів.

Немчінов додав, на сьогоднішньому засідання міжвідомчої робочої групи щодо проведення місцевих виборів представник Державної прикордонної служби повідомив про прибуття в країну вже 69 міжнародних спостерігачів.

До слова, Національна поліція зафіксувала факти зростання кількості виборців у деяких територіальних громадах.

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