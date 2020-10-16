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    Політика

    Місцеві вибори: в Україну прибули близько 70 міжнародних спостерігачів

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    В Україну почали прибувати міжнародні спостерігачі - Місцеві вибори: в Україну прибули близько 70 міжнародних спостерігачів
    В Україну почали прибувати міжнародні спостерігачі

    Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня

    В Україну почали прибувати міжнародні спостерігачі за місцевими виборами, які призначені на 25 жовтня 2020 року.

    Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.

    За його словами, станом на 16 жовтня в Україну прибули майже 70 іноземних спостерігачів.

    Немчінов додав, на сьогоднішньому засідання міжвідомчої робочої групи щодо проведення місцевих виборів представник Державної прикордонної служби повідомив про прибуття в країну вже 69 міжнародних спостерігачів.

    До слова, Національна поліція зафіксувала факти зростання кількості виборців у деяких територіальних громадах.

    Нагадаємо, ЦВК затвердила порядок підрахунку голосів

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