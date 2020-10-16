Місцеві вибори: в Україну прибули близько 70 міжнародних спостерігачів
Місцеві вибори в Україні відбудуться 25 жовтня
В Україну почали прибувати міжнародні спостерігачі за місцевими виборами, які призначені на 25 жовтня 2020 року.
Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов у своєму Telegram-каналі.
За його словами, станом на 16 жовтня в Україну прибули майже 70 іноземних спостерігачів.
Немчінов додав, на сьогоднішньому засідання міжвідомчої робочої групи щодо проведення місцевих виборів представник Державної прикордонної служби повідомив про прибуття в країну вже 69 міжнародних спостерігачів.
До слова, Національна поліція зафіксувала факти зростання кількості виборців у деяких територіальних громадах.
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