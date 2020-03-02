Слідчий експеримент у будинку Кожари зipвано. Захисник родини загиблого обiцяє негайний суд інтерв'ю

Міністр закордонних справ часів правління президента-втікача Януковича Леонід Кожара Фото: Главком

Захисник родини загиблого Сергія Старицького: Жодних пропозицій від Кожари не надходило

21 лютого 2020 року у будинку, що належить ексміністру закордонних справ України Леоніду Кожарі, від вогнепальних пораненьзагинув підприємець Сергій Старицький – ексголова правління телеканалу «Інтер». Втім, досі гучних новин по цій справі замало: хіба що поліція, не вдаючись у деталі, повідомила про перекваліфікацію провадження із «самогубства» на «умисне вбивство» - ч.1 ст.115 КК України. Крім того, відомо, що роковий постріл було здійснено із пістолета марки Jericho 941 PSL - це спільна розробка ізраїльських та італійських зброярів. Кожараволодів цією зброєю на законних підставах: він отримав цей пістолет як «нагороду» від міністра Віталія Захарченка – глави МВС часів правління президента-втікача Віктора Януковича.

Як повідомлялось, стрілянина сталася під час застілля. Одна з його учасниць, дружина Кожари Марина повідомила, що компанія випивала з 15:00. За словами жінки, після цього вона пішла в іншу кімнату відпочивати, а коли почула постріл, повернулася і побачила Старицького з вогнепальним пораненням у голову і пістолетом у руці. На момент прибуття співробітників поліції Кожара перебував в неадекватному стані.

Сьогодні мав відбутися слідчий експеримент у будинку,однак провести його не вдалося, оскільки господар... раптово захворів. Наразі він перебуває у лікарні, у Феофанії, із діагнозом гіпертонічний криз. Представник родини загиблого юрист компанії «Міллер» Олексій Носов розповів про процесуальний статус ексміністра, прозірванний слідчий експеримент, а також про те, з якою метою родина Старицького звернулась по юридичну допомогу.

Який зараз статус у Леоніда Кожари?

Свідок.

Сьогодні мав відбутися слідчий експеримент. Однією з особливостей проведення слідчого експерименту у будинку, є дозвіл на його проведення від власника на проведення слідчої дії у приміщенні. Альтернатива – дозвіл суду, однак до суду ніхто не звертався, бо в усній розмові власники будинку дали такий дозвіл.

Після того, як о 13-й годині біля будинку зібралися представники потерпілих, слідчі, експерти-криміналісти, балісти, і почали телефонувати власникам будинку, адвокати Леоніда Кожари телефоном повідомили, що за годину вони будуть на місці разом із власником будинку. Їх чекали дві години. На початку четвертої прибули адвокати, які повідомили, що зранку власника будинку госпіталізували із діагнозом «гіпертонічна криза» . Він разом із дружиною знаходиться у лікарні Феофанія, не можуть брати участь у слідчих діях і просять без їхньої участі такі дії не проводити.

Чи не здається вам, що госпіталізація Кожари – спроба заховатися та затягнути справу?

Я поки не можу давати таких оцінок. Це буде зрозуміло завтра-післязавтра, після розгляду клопотання слідчих у суду щодо дозволу на обшук. У слідчих є підстави звернутися із відповідним клопотанням, оскільки проведення слідчого експерименту було зірвано. Під час розгляду цього питання нам стане зрозуміло, чому Кожара насправді опинився у лікарні.

На якій підставі перекваліфікували справу?

Офіційно я вам поки цього повідомити не можу.

Чи є на вогнепальній зброї, з якої був здійснений постріл у Сергія Старицького, відбитки пальців?

Ще невідомо, експертиза тільки призначена. Ми не можемо знати, коли саме будуть висновки експерта. Експертиза була призначена 24 лютого.

Як довго чекати?

Експертизи, як правило, тривають довго: і місяць, і два, і три. Проте у даному випадку, враховуючи суспільний резонанс і уваги до цієї справи, я думаю, результати експертизи мають бути через тиждень, максимум – два. Можливо, раніше.

Коли може бути призначене судове засідання стосовно запобіжного заходу?

Запобіжний захід може застосовуватись тільки для особи ,яка має статус підозрюваного. Перше, що має зробити слідство, - це встановити достатньо доказів для того, щоб оголосити особі підозру, і після цього – направити клопотання про обрання запобіжного заходу.

Є ще один момент: окрім Старицького, у будинку були присутні дві особи. Зараз основне питання – яка з цих осіб вчинила злочин, а яка з них покриває винного.

Прощання з бізнесменом Сергієм Старицьким, 25 лютого 2020 року (фото з відкритих джерел)

На вашу думку, наскільки адекватними є дії слідства?

На даний момент – максимально адекватно, є всі підстави вважати, що на нього не здійснюється жодного впливу. Всі необхідні слідчо-розшукові дії проводяться, експертизи призначаються.

У яких стосунках перебували Старицький із Кожарою?

Наскільки мені відомо, справді у дружніх. Принаймні, Спростування цього я поки не бачу. Вони спілкувалися. Інколи зустрічалися,нечасто. Ворожнечі не було.

Яка кінцева мета сторони потерпілих?

Виключно забезпечити об’єктивне та оперативне досудове розслідування?

Чи отримували ваші клієнти якісь пропозиції від Кожари?

Ні, жодних.

Наталія Сокирчук, «Главком»