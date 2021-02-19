Екснардеп Ляшко підробив лотерейний білет із півмільйонним виграшем – глава НАЗК

У 2017 році екснардеп, лідер Радикальної партії Олег Ляшко задекларував виграші в Українській національній лотереї

Колишній народний обранець Олег Ляшко у 2017 році підробив виграшний лотерейний білет на суму 571 045 грн. Про це заявив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков в інтерв'ю Радіо НВ.

«НАЗК провели перевірку, встановили, що він підробив виграшний білет. Нам підтвердили, що не було такого виграшного білету. І було кримінальне провадження, він мав був притягнутий до відповідальності, але Конституційний Суд скасував цю статтю», – зазначив Новіков.

За його словами, якщо НАЗК встановить, що факту виграшу не було, це свідчитиме про наявність складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 Кримінального Кодексу (декларування недостовірної інформації).

Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до двох років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Нагадаємо, у 2017 році екснардеп, лідер Радикальної партії Олег Ляшко задекларував виграші в Українській національній лотереї на загальну суму 571 тис. грн. За інформацією «Главкома», такі зміни він вніс 24 жовтня до своєї електронної декларації.

Загальну суму виграшу він розбив на три частини: 134 тис. грн, 153,4 тис. грн і 283,5 тис. грн.

Зазначалося, що на початку жовтня 2017 року Олег Ляшко задекларував 15,91 млн грн доходу від продажу Олександру Риженкову квартири з гаражем в елітній столичній новобудові. Мова про п’ятикімнатну квартиру загальною площею 367,2 кв м та гараж на 23,6 кв м, що розташовані на вулиці Протасів Яр, 8 у Києві. Пан Риженков є батьком Юрія Риженкова – генерального директора ТОВ «Метінвест Холдинг». Це управляюча компанія групи «Метінвест», яка належить Рінату Ахметову та його бізнес-партнеру, народному депутату Вадиму Новинському.