Росія продовжує діяти як держава-терорист

Придністровський опозиціонер Геннадій Чорба заявив, що посилення ракетних обстрілів Одеси та області з боку Росії можуть бути своєрідним попередженням для Молдови та її президента Майї Санду, повідомляє Думская.

Видання уточнює, що Україна й Одеса опинилися в епіцентрі складних геополітичних процесів в контексті Молдови й невизнаної «придністровської молдавської республіки». Внутрішні процеси, які зараз відбуваються в ПМР, вказують на неминучу реінтеграцію невизнаної республіки.

З огляду на норми міжнародного права та законодавства самої Молдови, Придністров’я є землями Молдови. Проте на останній крок у напрямку реінтеграції Придністров’я – вирішенні питання з російськими військами на своїй території – Майя Санду ніяк не наважиться.

Чорба у своїй публікації висловлює декілька припущень такій позиції керівництва Молдови, одними з яких є власне бачення подальших кроків у вирішенні ситуації і боязнь ракетних обстрілів самої Молдови та ймовірного збройного конфлікту.

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