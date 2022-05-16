Розвідка повідомила, скільки російських танкістів здалися в полон

Станом на 15 березня 2022 року загальні втрати однієї російської танкової армії становили 409 осіб

Воєнна розвідка України здобула документальні підтвердження втрат живої сили та техніки однієї танкової армії збройних сил країни-окупанта.

Вивчення та аналіз добутих документів дозволив встановити перелік підрозділів, які беруть участь у військовому вторгненні на територію України, військові звання та прізвища окупантів, які під час ведення бойових дій загинули, пропали безвісти, потрапили в полон або отримали поранення.

«Станом на 15 березня 2022 року загальні втрати однієї російської танкової армії становили 409 осіб. Українськими воїни ліквідували 61 та поранили 209 окупантів. Лише за перші два тижні війни зникли безвісти 44 російські танкісти та 96 окупантів зі складу цієї армії вирішили зберегти свої життя та здалися в полон», – повідомляє пресслужба Головного управління розвідки.

За цей же час, захисниками України було знищено та захоплено 308 одиниць бойової техніки зі складу зазначеної армії окупантів.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення в Україну російські війська втратили з особового складу понад 27 700 військовослужбовців, а також 1228 танків.