Екстрадиція ексначальника управління СБУ Андія Наумова: чому такий млявий процес

Ексгенерал СБУ Наумов з’явився у суді в Сербії, де заслуховують справу щодо ймовірного відмивання ним грошей

Валерія Єгошина, журналістка-розслідувачка програми «Схеми», спільного проєкту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший» розповіла на «Radio NV», чому справа Андрія Наумова розвивається так повільно.

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Ексгенерал СБУ відповідав за призначення ключових людей в СБУ і зараз в Сербії його судять за відмивання ним грошей.

«Процес екстрадиції Наумова триває і ніякої активності у цій справі досі немає, – зазначила журналістка та додала: – Сербія намагається балансувати між країнами заходу і зберегти міцні відносини з РФ, тому справа Наумова активно не відстежується, оскільки більшість медіа там знаходиться під урядовим контролем. Проте ми маємо там Балканську службу Радіо Свобода, завдяки чому повідомляємо про більшість апдейтів».

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Зазначається, що українським журналістам вдалося поставити лише один раз питання щодо справи Наумова президенту Сербії на пресконференції, але він сказав, що така справа дійсно існує, однак коментувати не збирається.

«Якщо зараз у Сербії визнають що Наумов винний, то за статтею, за якою його справу розглядає суд йому може загрожувати до 10 років ув’язнення», – додала Валерія Єгошина.

Що відомо про діяльність Андрія Наумова в Україні

З літа 2019 року до липня 2021 року Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України (СБУ). До цього керував держпідприємством «Центр організаційного-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження».

Під час роботи в СБУ Наумов фігурував у розслідуванні журналістів «Схем» про набуття елітного майна, яке не відповідає доходам.

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У червні 2022 року Наумова затримали на кордоні між Сербією та Північною Македонією з незадекларованими 600 тисяч євро, близько 125 тисячами доларів та коштовностями.

Андрій Наумов залишив країну 23 лютого. У квітні Президент України Володимир Зеленський назвав його зрадником за порушення військової присяги та позбавив звання генерала.

У жовтні 2022 року стало відомо, що українські правоохоронці просять Сербію екстрадувати Андрія Наумова, якого також підозрюють у державній зраді та сприянні російським військам у захопленні Чорнобильської атомної електростанції.