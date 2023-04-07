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Екстрадиція ексначальника управління СБУ Андія Наумова: чому такий млявий процес

Діана Гасюк
glavcom.ua
Екстрадиція ексначальника управління СБУ Андія Наумова: чому такий млявий процес
Проти ексгенерала СБУ Наумова відкрито кримінальну справу у Сербії
фото з відкритих джерел

Ексгенерал СБУ Наумов з’явився у суді в Сербії, де заслуховують справу щодо ймовірного відмивання ним грошей

Валерія Єгошина, журналістка-розслідувачка програми «Схеми», спільного проєкту Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший» розповіла на «Radio NV», чому справа Андрія Наумова розвивається так повільно.

Ексгенерал СБУ відповідав за призначення ключових людей в СБУ і зараз в Сербії його судять за відмивання ним грошей.

«Процес екстрадиції Наумова триває і ніякої активності у цій справі досі немає, – зазначила журналістка та додала: – Сербія намагається балансувати між країнами заходу і зберегти міцні відносини з РФ, тому справа Наумова активно не відстежується, оскільки більшість медіа там знаходиться під урядовим контролем. Проте ми маємо там Балканську службу Радіо Свобода, завдяки чому повідомляємо про більшість апдейтів».

Зазначається, що українським журналістам вдалося поставити лише один раз питання щодо справи Наумова президенту Сербії на  пресконференції, але він сказав, що така справа дійсно існує, однак коментувати не збирається. 

«Якщо зараз у Сербії визнають що Наумов винний, то за статтею, за якою його справу розглядає суд йому може загрожувати до 10 років ув’язнення», – додала Валерія Єгошина.

Що відомо про діяльність Андрія Наумова в Україні

З літа 2019 року до липня 2021 року Наумов очолював Головне управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України (СБУ). До цього керував держпідприємством «Центр організаційного-технічного та інформаційного забезпечення управління зоною відчуження».

Під час роботи в СБУ Наумов фігурував у розслідуванні журналістів «Схем» про набуття елітного майна, яке не відповідає доходам.

У червні 2022 року Наумова затримали на кордоні між Сербією та Північною Македонією з незадекларованими 600 тисяч євро, близько 125 тисячами доларів та коштовностями.

Андрій Наумов залишив країну 23 лютого. У квітні Президент України Володимир Зеленський назвав його зрадником за порушення військової присяги та позбавив звання генерала.

У жовтні 2022 року стало відомо, що українські правоохоронці просять Сербію екстрадувати Андрія Наумова, якого також підозрюють у державній зраді та сприянні російським військам у захопленні Чорнобильської атомної електростанції.

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Теги: Сербія Володимир Зеленський президент

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