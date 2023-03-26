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Петиція про започаткування Дня захисників Маріуполя набрала необхідну кількість голосів

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Петиція про започаткування Дня захисників Маріуполя набрала необхідну кількість голосів
Захисники Маріуполя в підвалах заводу «Азовсталь»
фото: скріншот

Тепер її має розглянути президент України Володимир Зеленський

Петиція з закликом започаткувати 20 травня День вшанування захисників Маріуполя набрала за два дні понад 25 тис. голосів. Результат голосування оприлюднений на сайті президента України.

Відповідна петиція з'явилася 23 березня. Її ініціаторка – Катерина Прокопенко, дружина командира полку «Азов», Героя України Дениса Прокопенка.

За два дні петиція набрала понад 25 тис. голосів. Тепер її має розглянути президент Володимир Зеленський.

Як ідеться в петиції, «битва за Маріуполь стала для українців символом незламності», а завдяки сміливості його захисників вдалося «відтягнути велике угрупування ворожих сил на півдні країни» і «не дати противнику повноцінно розвинути успіх на інших ділянках фронту».

Авторка звернення підкреслила, що сотні загиблих, поранених і полонених бійців своїми відчайдушними діями довели, що заслуговують на пам'ятний день.

Нагадаємо, що понад 100 днів на розгляді перебуває петиція з вимогою ветувати скандальну містобудівну реформу. Жодної реакції від президента Володимира Зеленського громадяни не отримали, попри визначені законодавством десять робочих днів на розгляд. 

До слова, президент Володимир Зеленський відповів на петицію щодо повернення всім військовослужбовцям премій у розмірі 30 000 грн

Теги: Маріуполь Володимир Зеленський президент петиція Азовсталь

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