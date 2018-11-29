Екзарх Константинополя: у проект статуту помісної церкви закладено текст Томосу



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Синод Вселенського патріархату зробив ще один крок до надання Україні Томосу

У проект статуту Української помісної церкви, що був затверджений під час Синоду Вселенського патріархату у Стамбулі, закладено текст Томосу.

Про це у Facebook у четвер, 29 листопада, написав архієпископ Памфільський, очільник Західної єпархії Української православної церкви в Америці Даниїл Зелінський.

«..ми сповнені турботи і любові, ділимось з Вами тим, ким ми є і що можемо Вам дати - промовте не тільки устами, але і вчинком ТАК і прийміть святу відповідальність опіки народом України... затверджений текст Статуту Автокефальної Православної Церкви України, вочевидь базований на Томосі про Автокефалію», - написав він.

Архієпископ Даниїл є одним з екзархів, призначених 7 вересня Вселенським патріархом Варфоломієм, які представлятимуть Константинопіль у Києві.

Як відомо, 29 листопада архієрейський синод Вселенського патріархату заявив, що в рамках надання Томосу Україні «підготовлений статут Української церкви».

Президент Петро Порошенко ввечері 29 листопада звернувся до українського народу у зв’язку із рішенням синоду Вселенського патріархату щодо отримання Томосу для української церкви.

За словами Порошенка, залишився лише один крок до завершення процесу отримання українською церквою Томосу.

Нагадаємо, у Стамбулі 27-29 листопада проходило засідання синоду Вселенського патріархату, в ході якого було розпущено Західноєвропейський екзархат російських парафій в Європі.

Як повідомлялося, синод Константинопольського патріархату 11 жовтня ухвалив, що у 1686 році Київську митрополію Руській церкві передали незаконно. Також Константинопольський патріархат зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та глави УАПЦ Макарія.