В усіх храмах УПЦ завтра молитимуться за мир та перемогу України



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Єдиними вустами й єдиним серцем завтра у всіх куточках України будемо молитися за справедливий мир та перемогу для нашого народу і нашої держави – Православна церква України

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Київський і всієї України Епіфаній надав розпорядження щодо проведення в усіх храмах УПЦ молитви за мир та перемогу України.

Про це йдеться на сайті УПЦ.

«В усіх храмах Православної церкви України у неділю, 8 грудня 2019 року, після Божественної літургії благословляється провести молитву за встановлення справедливого миру та перемогу України», – йдеться у розпорядженні.

У УПЦ нагадують, що вже шостий рік триває збройна агресія Росії проти України, протягом якої тисячі людей загинули, десятки тисяч – постраждали, а мільйони стали вимушеними переселенцями.

«Православна церква України щодня допомагає і підтримує родини, які постраждали через цю війну, молиться за вічний спокій душ померлих захисників та просить у Бога справедливого миру для нашої країни. Напередодні важливих міжнародних переговорів у Парижі, які стосуватимуться подальшої долі нашої країни, покладаємо велику надію на Всемилостивого Господа. Тож єдиними вустами й єдиним серцем завтра у всіх куточках України будемо молитися за справедливий мир та перемогу для нашого народу і нашої держави. Боже великий, єдиний, нам Україну храни!», – зазначають в церкві.

Нагадаємо, абревіатура УПЦ офіційно закріплена за Київською митрополією Української православної церкви (Православної церкви України).

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