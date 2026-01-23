Головна Спорт Новини
Естонія втратила Євро-2026 з фехтування, бо відмовилася впускати в країну військових з Росії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Естонія втратила Євро-2026 з фехтування, бо відмовилася впускати в країну військових з Росії
Естонія отримала право провести чемпіонат Європи у 2024 році
фото : Мартін Ахвен

Євро-2026 з фехтування було перенесене до Франції

Міжнародна федерація фехтування (FIE) повідомила Естонську федерацію фехтування (EVL), що право організації чемпіонату Європи, який мав відбутися в Таллінні в червні, було передано Франції. Про це інформує «Главком» з посиланням на ohtuleht.ee.

«Рішення було прийнято ще 14 січня, але нас про нього повідомили лише сьогодні», – сказав генеральний секретар EVL Айвар Паалберг виданню «Õhtulehet».

Естонія отримала право провести чемпіонат Європи у 2024 році, але минулого листопада відбулися зміни до правил та вимог щодо отримання нейтрального статусу. Спортсменам з країн-агресорів значно спростили його отримання.
 
«Раніше існувала перевірка біографічних даних – спортсменам не дозволялося бути пов’язаними з владними структурами. Тепер достатньо підписати декларацію про те, що ви проти війни. В принципі, ви також можете бути військовим офіцером і сказати, що ви проти війни – для самозайнятої особи цього достатньо», – пояснив Паалберг.

Він додав, що Чемпіонат Європи – це змагання FIE, і необхідно було отримати підтвердження від найвищого державного органу про отримання візи всіма учасниками.

«FIE встановила таке правило 4 листопада. Уряд повинен письмово підтвердити, що ніхто не буде дискримінований за національністю, і що кожен має можливість змагатися. Передісторія полягала в тому, що Індонезія не допустила ізраїльських спортсменів до Чемпіонату світу з гімнастики», – сказав Паалберг.

У грудні президент Європейської федерації фехтування (EFC) Паскаль Теш та генеральний секретар Яцек Слупський здійснили попередній візит до Естонії.

«Їх цікавило саме те, чи видасть уряд Естонії такого листа. Це зовсім не організаційне, а політичне питання. Вони також відвідали Міністерство культури, і в результаті цього візиту ми отримали відгук від інспекції про те, що ми виконали всі вимоги, крім цієї», – зізнався Паалберг.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

Теги: Фехтування Естонія спорт

Естонія втратила Євро-2026 з фехтування, бо відмовилася впускати в країну військових з Росії
Естонія втратила Євро-2026 з фехтування, бо відмовилася впускати в країну військових з Росії
