Естонія запропонувала ЄС заборонити в’їзд росіянам, які воювали проти України

Не може бути шляху з Бучі до Брюсселя – сказав Цахкна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна наполягає на введенні в ЄС заборони на в'їзд колишнім російським солдатам, які брали участь у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kyiv Independent.

«Не може бути шляху з Бучі до Брюсселя», – сказав Цахкна, додавши, що він винесе цю пропозицію на обговорення на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Естонія, член НАТО, що межує з Росією, на початку січня заборонила в'їзд до Шенгенської зони першим 261 російському окупанту. Тепер Таллінн закликає до скоординованого підходу в усьому блоці. «У Росії майже 1 млн комбатантів. Це переважно злочинці, дуже небезпечні люди. Ми маємо інформацію, що більшість з них після війни приїдуть до Європи. А Європа до цього не готова», – сказав Цахкна.

Високопоставлений естонський дипломат, який побажав залишитися анонімним, сказав, що існуючі методи ідентифікації та заборони в'їзду окремих осіб є занадто повільними і залежать від окремих країн, тому Естонія виступає за більш рішучий підхід.

Раніше з подібною заявою виступила й радник президента Литви Аста Скайсгіріте. Вона наголосила, що країни Європейського союзу мають знайти «юридичні рішення», щоб закрити росіянам в'їзд до Шенгенської зони після візових послаблень з боку Угорщини.

До слова, палата депутатів парламенту Чехії в третьому читанні ухвалила законопроєкт, який значно обмежує можливість набуття чеського громадянства росіянами. Так, громадяни Росії не зможуть отримати громадянство Чехії без відмови від російського громадянства.