Головна Світ Політика
search button user button menu button

Естонія запропонувала ЄС заборонити в’їзд росіянам, які воювали проти України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
Естонія запропонувала ЄС заборонити в’їзд росіянам, які воювали проти України
Естонія на початку січня заборонила в'їзд до Шенгенської зони 261 окупанту
фото: АР

Не може бути шляху з Бучі до Брюсселя – сказав Цахкна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна наполягає на введенні в ЄС заборони на в'їзд колишнім російським солдатам, які брали участь у війні проти України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kyiv Independent.

«Не може бути шляху з Бучі до Брюсселя», – сказав Цахкна, додавши, що він винесе цю пропозицію на обговорення на зустрічі міністрів закордонних справ ЄС.

Естонія, член НАТО, що межує з Росією, на початку січня заборонила в'їзд до Шенгенської зони першим 261 російському окупанту. Тепер Таллінн закликає до скоординованого підходу в усьому блоці. «У Росії майже 1 млн комбатантів. Це переважно злочинці, дуже небезпечні люди. Ми маємо інформацію, що більшість з них після війни приїдуть до Європи. А Європа до цього не готова», – сказав Цахкна.

Високопоставлений естонський дипломат, який побажав залишитися анонімним, сказав, що існуючі методи ідентифікації та заборони в'їзду окремих осіб є занадто повільними і залежать від окремих країн, тому Естонія виступає за більш рішучий підхід.

Раніше з подібною заявою виступила й радник президента Литви Аста Скайсгіріте. Вона наголосила, що країни Європейського союзу мають знайти «юридичні рішення», щоб закрити росіянам в'їзд до Шенгенської зони після візових послаблень з боку Угорщини.

До слова, палата депутатів парламенту Чехії в третьому читанні ухвалила законопроєкт, який значно обмежує можливість набуття чеського громадянства росіянами. Так, громадяни Росії не зможуть отримати громадянство Чехії без відмови від російського громадянства. 

Теги: Естонія Європейський Союз росіяни

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Росії зафіксовано масштабні пожежі на об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури
У РФ палають нафтобаза та Ільський НПЗ після атаки безпілотників
1 сiчня, 04:45
Каллас заявила, що Балтійське море з початку повномасштабної війни Росії демонструє системну дестабілізацію
ЄС відреагував на пошкодження підводних кабелів у Балтійському морі
2 сiчня, 04:23
ЗСУ розкрили плани протидії авіації РФ у 2026 році
Повітряні сили ЗСУ розповіли, до чого готуються у 2026 році
2 сiчня, 16:52
Бійці підрозділу ГУР «Братство» провели успішну операцію на Запорізькому напрямку і взяли у полон окупантів
Успішна операція. Розвідка взяла у полон окупантів, які повідомили цінну інформацію (відео)
7 сiчня, 13:51
Урсула фон дер Ляєн згадала про Україну, коли коментувала заяву президента Кіпру
Урсула фон дер Ляєн: Безпека України – це безпека Європи
7 сiчня, 21:58
РФ поширює фейки про домагання до українських дітей у ЄС
ЦПД: Росія поширює фейк про нібито домагання до українських дітей у ЄС
8 сiчня, 14:01
На Кіпрі було знайдено тіло співробітника посольства Росії в Нікосії
На Кіпрі знайдено мертвим представника посольства Росії в Нікосії
12 сiчня, 15:34
Європейська комісія розглядає можливість швидкого, але обмеженого вступу України до Європейського Союзу
Єврокомісія розглядає швидкий, але обмежений вступ України до ЄС – Reuters 
17 сiчня, 00:34
Хмельницька АЕС взимку.
Народна депутатка розповіла, на чому зараз тримається енергосистема України
18 сiчня, 17:52

Політика

Естонія запропонувала ЄС заборонити в’їзд росіянам, які воювали проти України
Естонія запропонувала ЄС заборонити в’їзд росіянам, які воювали проти України
Китай відреагував на звинувачення у допомозі Росії виготовляти «Орєшнік»
Китай відреагував на звинувачення у допомозі Росії виготовляти «Орєшнік»
Верховний лідер Ірану відхилив пропозицію Трампа щодо збагачення урану
Верховний лідер Ірану відхилив пропозицію Трампа щодо збагачення урану
Сибіга закликав ЄС запровадити санкції проти «тіньового флоту» РФ
Сибіга закликав ЄС запровадити санкції проти «тіньового флоту» РФ
Кремль відмовився коментувати інформацію про енергетичне перемирʼя з Україною
Кремль відмовився коментувати інформацію про енергетичне перемирʼя з Україною
Литва залишила в країні соратника Навального після його скандальних заяв про Україну
Литва залишила в країні соратника Навального після його скандальних заяв про Україну

Новини

Німеччина передала Україні дві когенераційні установки для Києва
Сьогодні, 13:58
Польща зафіксувала порушення свого повітряного простору з боку Білорусі
Сьогодні, 09:04
Данія відмежувалася від переговорів Рютте з Трампом щодо Гренландії
Вчора, 13:26
Балтійське море закрили для російського «тіньового флоту»
Вчора, 12:31
Молдова закликала посилити тиск на Росію після атаки дронів на пасажирський потяг
Вчора, 11:17
ЄС запустив власний захищений супутниковий зв’язок як альтернативу Starlink
Вчора, 10:35

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua