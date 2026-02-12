Головна Світ Політика
Естонія депортувала росіянина через підозру у зборі розвідданих (фото)

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Росіянина з посвідкою на проживання депортували
фото: ERR

Поліція заявила, що чоловіка могли використати російські спецслужби для роботи в місті Іда-Вірумаа

З Естонії 11 лютого видворили громадянина Росії Андрєя Журавльова, якого підозрюють у плануванні збору розвідувальної інформації. Рішення ухвалили за пропозицією Поліції безпеки Естонії (КаПо). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на естонського мовника ERR.

За даними відомства, осіб, які діяли в інтересах російських спецслужб, підозрюють у намірі використати Журавльова для збору інформації в регіоні Іда-Вірумаа. У КаПо зазначили, що подібні дії можуть бути частиною ширших гібридних операцій. Досвід Естонії та інших держав, за даними спецслужби, свідчить про використання цивільних осіб для розвідувальної діяльності або підготовки подальших дестабілізаційних кроків.

У відомстві пояснили, що метою видворення стало припинення можливої діяльності, пов’язаної з російськими спецслужбами, а також запобігання потенційним загрозам безпеці країни.

Відомо, що Журавльов перебував на території Естонії на підставі посвідки на проживання, однак значну частину часу проживав у Росії. Безпосереднє виконання рішення про депортацію здійснив Департамент поліції та прикордонної охорони Естонії.

Раніше Служба зовнішньої розвідки Естонії повідомила про суттєве зростання виробництва боєприпасів у Росії. За даними звіту за 2026 рік, від початку повномасштабного вторгнення РФ збільшила випуск снарядів у 17 разів, зокрема завдяки створенню нових виробничих потужностей. У 2025 році російські підприємства виготовили понад 7 млн артилерійських снарядів, мінометних мін і ракет, тоді як у 2024 році цей показник становив близько 4,5 млн.

Теги: Естонія росіяни розвідка

