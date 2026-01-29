Головна Світ Політика
Консерватори Литви подали зміни до законодавства щодо виборів для громадян РФ і Білорусі

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Консерватори Литви подали зміни до законодавства щодо виборів для громадян РФ і Білорусі
Литва запропонувала заборонити громадянам РФ і Білорусі участь у виборах
Йдеться про заборону участі росіян і білорусів у муніципальних виборах

У Литві опозиційна партія «Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи» підготувала поправки, які передбачають заборону громадянам Росії та Білорусі, що постійно проживають у країні, голосувати та бути обраними до муніципальних рад і на посади мерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на литовського мовника LRT.

Голова партії Лаурінас Кащюнас пояснив, що ініціатива спрямована на обмеження участі у місцевих виборах для громадян країн, які не належать до західного безпекового простору. «Ми пропонуємо обмежити або заборонити громадянам країн, що не входять до Європейського Союзу та НАТО, брати участь у виборах до муніципальних рад та на посаду мера», – заявив Кащюнас.

Він додав, що подібні обмеження вже діють у Латвії та Естонії. Його колега по фракції Даля Асанавічюте-Гружаускене зазначила, що поправки необхідні через ризики зовнішнього впливу на демократичні процеси. За її словами, Росія втручається у вибори в державах Європейського Союзу та впливає на їхні результати, а зростання кількості російських і білоруських громадян у Литві підсилює ці загрози.

Консерватори вже підготували зміни до Конституції та Виборчого кодексу й зібрали підписи 36 депутатів Сейму для реєстрації законодавчих ініціатив.

Згідно з проєктом, постійним мешканцем муніципалітету з правом голосувати та балотуватися вважатиметься громадянин Литви або інша особа, яка є громадянином держави, що «відповідає критеріям європейської та трансатлантичної інтеграції», визначеним Литвою, і має дозвіл на постійне проживання.

Також пропонується закріпити в Конституції норму, що лише громадяни Литви та постійні мешканці з громадянством країн, які відповідають цим критеріям, можуть бути обрані мерами та членами муніципальних рад. Наразі законодавство Литви дозволяє всім постійним мешканцям муніципалітету – незалежно від громадянства – голосувати та балотуватися на місцевих виборах. Іноземці, які мають дозвіл на постійне проживання та зареєстровані за місцем проживання, вважаються постійними мешканцями.

За даними BNS, у 2023 році перед місцевими виборами 18 717 громадян країн, що не входять до Європейського Союзу, мали в Литві посвідки на постійне проживання та право голосу. Фактично своїм правом скористалися 4 291 виборець без литовського громадянства. З них 1 685 були громадянами Росії, а 582 – Білорусі.

До слова, Литва виступила проти відновлення контакту між ЄС та Путіним. Про це заявив посол литви у в Європейському Союзі Неріюс Алексеюнас.

